Ведмедиця Пончик на очах глядачів "розправилась" з росіянином на сцені цирку (відео)

Стривожені глядачі з жахом дивилися на те, що відбувається на сцені. Керівництво цирку вже відреагувало на цей інцидент.

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Ведмедиця, яку звуть Пончик, атакувала дресувальника на очах у сотень дітей та батьків у Росії. Тварина накинулась та повалила на землю 48-річного Сергія Причиніча після катання на гіроборді в цирку Бійська. Чоловік намагався вирватися, коли його підопічна вагою 35 кілограмів перегризала палицю, яку той тримав у руці. Відео інциденту опублікував місцевий паблік в Telegram.

Інший співробітник цирку, який стояв за бар'єром, штовхнув хижака, відволікаючи увагу. Після цього ведмедиця нарешті відійшла настільки, щоб дати змогу артистові піднятися. Тим часом стривожені глядачі з жахом дивилися на те, що відбувається на сцені.

Повідомляється, що інцидент міг стати фатальним для дресувальника, але він залишився живим та неушкодженим.

Тварина накинулась та повалила на землю 48-річного Сергія Причиніча Фото: Telegram Тварина накинулась та повалила на землю 48-річного Сергія Причиніча Фото: Telegram

"Під кінець номера ведмедиця накинулася на Сергія і почала з ним боротися. Він спеціально не пручався й дочекався, поки вона заспокоїться, встав, продовжив номер, скріпив все це поцілунком, і все", — запевняє представник цирку "Моретті" Нікіта Михайлов.

За його словами, звірі можуть поводитися по-різному, щоб висловити свій протест або інші емоції, і "кожен дресувальник це розуміє".

Захисник прав тварин Юрій Корецьких своєю чергою закликає заборонити застарілу практику використання живих тварин у цирках.

"У той час, як світ стрімко рухається назустріч гуманності, забороняючи використання тварин у цирках, російське лобі активно чинить опір прогресу, відстоюючи свої комерційні інтереси", — сказав він.

Нагадаємо, раніше американка Емі Голт з Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свідком незвичайної події: великий ведмідь намагався проникнути до її будинку через дверцята для собак.

А от співробітники сафарі-парку Воберн у Бедфордширі (Велика Британія) організували незвичайну розвагу для чорних ведмедів, які там живуть. Сильні дощі останніми днями призвели до утворення невеличкого озера на території заповідника, тож доглядачі вирішили цим скористатися.