Відомий блогер заради розваги заліз у печеру, де його зустрів величезний ведмідь (відео)

Більшість користувачів мережі переконані, що кадри автентичні — вони просто не можуть повірити, що автор міг піти на такий величезний ризик заради контенту.

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Сербський блогер Стефан Янковіч зняв на відео, як він зіткнувся з велетенським ведмедем в його лігві. На опублікованих в Instagram кадрах з підписом "на краю життя", можна побачити, як чоловік ховається, а ведмідь блокує вхід і оцінює непроханого гостя.

"Не повірите, що зі мною сталося. Провів 24 години в лісі, де на мене напав ведмідь. Спочатку один, а потім інший", — зазначив у кадрі Янковіч, який залишався на дереві, поки небезпека не минула.

Звір пробрався всередину свого лігва й, обнюхавши все навколо, вирішив відступити назад. Тоді блогер спробував скористатися моментом й вискочити з ями, але водночас зіткнувся з твариною віч-на-віч. Ведмідь обнюхав чоловіка та його камеру, але, на щастя, не скривдив.

Стефану вдалось врятуватися, але згодом він потрапив у ще одну халепу з ведмедями, про що розповів своїм 953 тисячам підписникам у другому відео.

Більшість користувачів мережі переконані, що кадри автентичні — вони просто не можуть повірити, що автор міг піти на такий величезний ризик заради контенту.

"Здається, моя душа покинула тіло, коли я дивився на це";

"Йому пощастило, що ведмідь не розірвав його на шматки";

"Як він туди потрапив? Ці люди ризикують життям лише заради контенту".

Суть трюку розкривається у фінальному ролику, де блогер гладить ведмедя, пояснюючи, що вони стали "найкращими друзями". Звір навіть їв з його долоні. Однак усе це відбувалося під наглядом дресувальника.

Стефан підписав цей ролик: "Ніхто не вірив, що людина може дружити з ведмедем".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що ведмедиця, яку звуть Пончик, атакувала дресувальника на очах у сотень дітей та батьків у Росії. Тварина накинулась та повалила на землю 48-річного Сергія Причиніча після катання на гіроборді в цирку Бійська. Чоловік намагався вирватися, коли його підопічна вагою 35 кілограмів перегризала палицю, яку той тримав у руці.

А от співробітники сафарі-парку Воберн у Бедфордширі (Велика Британія) організували незвичайну розвагу для чорних ведмедів, які там живуть. Сильні дощі останніми днями призвели до утворення невеличкого озера на території заповідника, тож доглядачі вирішили цим скористатися.