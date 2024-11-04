Найжахливіше пернате на Землі загинуло від зубів більш грізного хижака: хто з'їв 3-метрового птаха

Гігантський і небезпечний птах тримав у страху дрібніших мешканців, поки близько 12 мільйонів років тому сам не став жертвою більшого хижака.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Був в історії Землі й період гігантизму, коли на поверхні та в океанах домінували неймовірно величезні істоти, пише Science Alert.

Одним із цих гігантів був і найжахливіший птах на Землі, що мешкав на території сучасної пустелі Татакоа в Колумбії близько 12 мільйонів років тому. Величезні пернаті мешкали поруч із родичами броненосцями розміром з автомобіль, гігантськими лінивцями й шаблезубими сумчастими.

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Цікаво, що ці неймовірно великі птахи відомі науці лише за фрагментом гомілкової кістки. Вчені досліджували викопні рештки та дійшли висновку, що цей екземпляр був значно більшим за своїх родичів, зріст яких оцінюється від 1 до 3 метрів.

На кістці також є сліди, які вказують на те, що грізний хижак, імовірно, помер від зубів більш жахливого звіра. За словами біолога-еволюціоніста Федеріко Дегранжа з Аргентинського центру досліджень у галузі наук про Землю, вони з колегами виявили, що гомілкова кістка була зіпсована слідами зубів стародавнього родича крокодила, пуруссавра, довжина якого, як вважають учені, сягала 9 метрів. За словами палеонтолога Університету Джонса Гопкінса Сіобхана Кука, вони з колегами підозрюють, що гігантський птах, імовірно, помер від отриманих травм.

Художнє представлення Paraphysornis brasiliensis, жахливого птаха з раннього міоцену Бразилії Фото: Nobu Tamura/Wikimedia

Попередні знахідки вказують на те, що фороракоси мали масивні дзьоби, через що виглядали незграбно з важкою верхньою частиною. При цьому анатомія їхнього черепа вказує на те, що птахи, ймовірно, були ефективними хижаками. Учені вважають, що гігантські пернаті мали кінцівки, пристосовані для бігу, і здебільшого харчувалися іншими тваринами. На щастя для нас, фороракоси вимерли задовго до появи людей.

Нещодавно виявлений фрагмент кістки вказує на те, що тварина була майже втричі більшою за раніше відомих особин Phorusrhacid. Команда підозрює, що це може бути новий вид, але його обмежена кількість решток означає, що вони не можуть виключити можливість того, що він належить раніше виявленим жахливим птахам, таким як Titanis.

Відомо, що скам'янілості були виявлені колекціонерами скам'янілостей у пустелі Татакоа та являють собою найпівнічнішого Phorusrhacid, виявленого в Південній Америці на сьогодні. Вчені відзначають, що мільйони років тому ця місцевість була пишною і тропічною.

На жаль, такі умови зазвичай сприяють розкладанню, знижуючи ймовірність скам'яніння. Рідкість скам'янілостей Phorusrhacid у цьому регіоні також може вказувати на те, що ці види були хижаками вищого порядку.

Зазначимо, що вперше скам'янілість було виявлено майже два десятиліття тому куратором Museo La Tormenta Сезаром Аугусто Пердомо. Пізніше її проаналізували за допомогою 3D-сканування, виділивши глибокі ямки, унікальні для ніг форорацидів.

Раніше Фокус писав про те, що на Мадагаскарі відкрили новий вид гігантських птахів, який вимер 1000 років тому.