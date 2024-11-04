Самое ужасное пернатое на Земле погибло от зубов более грозного хищника: кто съел 3-метровую птицу

Гигантская и опасная птица держала в страхе более мелких обитателей, пока около 12 миллионов лет назад сама не стала жертвой более крупного хищника.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Был в истории Земли и период гигантизма, когда на поверхности и в океанах доминировали невероятно огромные существа, пишет Science Alert.

Одним из этих гигантов была и самая ужасная птица на Земле, обитающая на территории современной пустыни Татакоа в Колумбии около 12 миллионов лет назад. Огромные пернатые обитали рядом с сородичами броненосцами размером с автомобиль, гигантскими ленивцами и саблезубыми сумчатыми.

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Любопытно, что эти невероятно большие птицы известны науке лишь по фрагменту берцовой кости. Ученые исследовали ископаемые останки и пришли к выводу, что этот экземпляр был значительно крупнее своих сородичей, рост которые оценивается от 1 до 3 метров.

На кости также есть следы, указывающие на то, что грозный хищник, вероятно, умер от зубов более ужасного зверя. По словам биолога-эволюциониста Федерико Дегранжа из Аргентинского центра исследований в области наук о Земле, они с коллегами обнаружили, что берцовая кость была испорчена следами зубов древнего родственника крокодила, пурусзавра, длина которого, как считают ученые, достигала 9 метров. По словам палеонтолога Университета Джонса Хопкинса Сиобхана Кука, они с коллегами подозревают, что гигантская птица, вероятно, умерла от полученных травм.

Художественное представление Paraphysornis brasiliensis, ужасной птицы из раннего миоцена Бразилии Фото: Nobu Tamura/Wikimedia

Предыдущие находки указывают на то, что у фороракосов были массивные клювы, из-за чего они выглядели неуклюже с тяжелой верхней частью. При этом анатомия их черепа указывает на то, что птицы, вероятно, были эффективными хищниками. Ученые считают, что гигантские пернатые имели конечности, приспособленные для бега, и в основном питались другими животными. К счастью для нас, фороракосы вымерли задолго до появления людей.

Недавно обнаруженный фрагмент кости указывает на то, что животное было почти втрое крупнее ранее известных особей Phorusrhacid. Команда подозревает, это может быть новый вид, но его ограниченное количество останков означает, что они не могут исключить возможность того, что он принадлежит ранее обнаруженным ужасным птицам, таким как Titanis.

Известно, что окаменелости были обнаружены коллекционерами окаменелостей в пустыне Татакоа и представляют собой самого северного Phorusrhacid, обнаруженного в Южной Америке на сегодняшний день. Ученые отмечают, что миллионы лет назад эта местность была пышной и тропической.

Увы, такие условия обычно способствуют разложению, снижая вероятность окаменения. Редкость окаменелостей Phorusrhacid в этом регионе также может указывать на то, что эти виды были хищниками высшего порядка.

Отметим, что впервые окаменелость была обнаружена почти два десятилетия назад куратором Museo La Tormenta Сезаром Аугусто Пердомо. Позже ее проанализировали с помощью 3D-сканирования, выделив глубокие ямки, уникальные для ног форорацидов.

Ранее Фокус писал о том, что на Мадагаскаре открыли новый вид гигантских птиц, вымерший 1000 лет назад.