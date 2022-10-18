Мільярди снігових крабів зникли з вод навколо Аляски. В чому причина

Цього року вперше скасували вилов крабів, оскільки останнім часом їхня популяція у водах Берингового моря суттєво зменшилася.

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Минулого тижня Рада з рибальства Аляски та Рада з управління рибальством у північній частині Тихого океану повідомила, що популяція снігового краба в Беринговому морі впала значно нижче за норму для відкриття промислу.

Фактичні цифри шокують. За словами Бенджаміна Дейлі, дослідника з Департаменту риби та дичини Аляски, популяція снігових крабів скоротилася з приблизно 8 мільярдів у 2018 році до 1 мільярда у 2021 році, пише CNN.

Сніговий краб, відомий як краб-стригун — найпоширеніший вид Берінгового моря. Його зазвичай виловлюють у промислових масштабах. Однак у Бристольській затоці це заборонять. Чиновники повідомили, що причиною скасування є надмірний вилов.

Марк Стихерт, координатор управління рибним промислом донної риби та молюсків Департаменту риби та дичини штату, зазначив, що в океанах виловлюється більше крабів, ніж можна заповнити природним шляхом.

"Було більше вилучень із популяції, ніж входів", — пояснив він. Дослідження, проведені у 2021 та 2022 роках, показують, що популяція статевозрілих самців крабів-стригунів зменшилася приблизно на 40%. Якщо вірити підрахункам, то у всьому Беринговому морі залишилося лише 20 мільйонів кілограмів цього виду.

Проте надмірний вилов — лише технічне визначення. Майкл Літцов, директор лабораторії Kodiak з NOAA Fisheries, каже, що насправді крах спричинила зміну клімату. Краб-стригун — це вид холоднокровних тварин. Їх можна зустріти в районах, де температура води нижча від 2 градусів за Цельсієм. Поступово океани нагріваються. Внаслідок цього морський лід зникає і води у Аляски стають несприятливими для крабів.

За даними вчених, температура в Арктиці підвищується в 4 рази швидше, ніж на решті планети. Через це відбулася чимала зміна довкілля саме у Беринговому морі.

Усі рибні промисли закриті. Більше зусиль докладають, щоб відновити популяцію крабів. Зазначається, що у майбутнє можна дивитися з оптимізмом, адже поступово з'являються краби, які можуть відновити популяцію за 3-4 роки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли одну з найнебезпечніших тварин океану кембрійського періоду — новий вид стародавнього краба.