Тихий убивця винищує крабів у Беринговому морі: за три роки чисельність скоротилася на 10 млрд

Дослідники назвали причину неймовірного скорочення популяції краба-стригуна в Беринговому морі — знову не обійшлося без людей.

Related video

Минулого року вчені помітили, що у водах Берингового моря розгорнулося нове "масове вимирання" на планеті. Як раніше писав Фокус, дослідники помітили, що всього за три роки, в період з 2018 по 2021, популяція крабів-стригунів скоротилася на неймовірні 10 мільярдів особин. Тривалий час учені не могли з упевненістю назвати причину такого масштабного вимирання, але в новому дослідженні їм, схоже, вдалося знайти "вбивцю", пише PHYS.org.

Група морських біологів з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) провела аналіз льодового покриву, температури на дні моря, рівня цвітіння водоростей під морським льодом і складу арктичних спільнот. Загалом учені охопили період із 1972 року до 2022 року і тепер вважають, що з імовірністю 98% вони готові назвати відповідального за масову загибель крабів у Беринговому морі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження стверджують, що виявили достатньо доказів, щоб стверджувати, що причиною масової загибелі крабів-стригунів стала зміна клімату, спричинена діяльністю людини.

Вивчивши температуру води, крижаний покрив і популяцію водоростей, особливо на дні моря, вчені виявили, що зміна температури значно ускладнила виживання молодих крабів. Простими словами, молоді особини просто не можуть досягти дорослого віку. Результати дослідження показують, що до підвищення температури води в Беринговому морі у молодих крабів не було складнощів із тим, щоб дожити до статевозрілості. Фактично, вони жили в настільки холодній воді, що вона буквально захищала їх від хижаків.

Однак за останні кілька десятиліть ситуація сильно змінилася: температура в місцевих басейнах піднялася до такої міри, що хижаки можуть вільно нападати на молодих крабів. Автори дослідження виявили вагомі докази того, що масова загибель крабів, по суті, збігається з екстремальними морськими хвилями тепла, пов'язаними зі зміною клімату.

Зникнення популяції краба-стригуна в контексті бореалізації Берингового моря Фото: Nature Climate Change

Результати також вказують на те, що популяція морської тріски різко зросла в цей же період. Зазначимо, що саме представники цього виду є основним хижаком для снігових крабів. Дослідницька група також виявила, що випадки захворювання гірким крабом, яке може бути потенційно смертельним, зросли в регіоні за той самий період. Як правило, поширення захворювання також пов'язують із теплішими періодами.

Таким чином учені дійшли висновку, що краби насправді не зварилися заживо, як раніше стверджували деякі вчені. Насправді підвищення температури води "обрушило захист", унаслідок чого краби стали вразливими перед хижаками й хворобами. Автори дослідження також вважають, що ситуація лише погіршуватиметься в міру того, як нагрівається океан.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі вже почалося шосте масове вимирання: вчені назвали перші ознаки.