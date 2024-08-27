Тихий убийца истребляет крабов в Беринговом море: за три года численность сократилась на 10 млрд

Исследователи назвали причину невероятного сокращения популяции краба-стригуна в Беринговом море — вновь не обошлось без людей.

Related video

В прошлом году ученые заметили, что в водах Берингова моря развернулось новое "массовое вымирание" на планете. Как ранее писал Фокус, исследователи заметили, что всего за три года, в период с 2018 по 2021, популяция крабов-стригунов сократилась на невероятные 10 миллиардов особей. Долгое время ученые не могли с уверенностью назвать причину столь масштабного вымирания, но в новом исследовании им, похоже, удалось найти "убийцу", пишет PHYS.org.

Группа морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) провела анализ ледового покрова, температуры на дне моря, уровня цветения водорослей под морским льдом и состава арктических сообществ. В общей сложности ученые охватили период с 1972 года по 2022 год и теперь считают, что с вероятностью 98% они готовы назвать ответственного за массовую гибель крабов в Беринговом море.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Авторы исследования утверждают, что обнаружили достаточно доказательств, чтобы утверждать, что причиной массовой гибели крабов-стригунов стало изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Изучив температуру воды, ледяной покров и популяцию водорослей, особенно на дне моря, ученые обнаружили, что изменение температуры значительно усложнили выживание молодых крабов. Простыми словами, молодые особи попросту не могут достичь взрослого возраста. Результаты исследования показывают, что до повышения температуры воды в Беринговом море у молодых крабов не было сложностей с тем, чтобы дожить до половозрелости. Фактически, они жили в настолько холодной воде, что она буквально защищала их от хищников.

Однако за последние несколько десятилетий ситуация сильно изменилась: температура в местных бассейнах поднялась до такой степени, что хищники могут свободно нападать на молодых крабов. Авторы исследования обнаружили веские доказательства того, что массовая гибель крабов, по сути, совпадает с экстремальными морскими волнами тепла, связанными с изменением климата.

Исчезновение популяции краба-стригуна в контексте бореализации Берингова моря Фото: Nature Climate Change

Результаты также указывают на то, что популяция морской трески резко возросла в этот же период. Отметим, что именно представители этого вида являются основным хищником для снежных крабов. Исследовательская группа также обнаружила, что случаи заболевания горьким крабом, которое может быть потенциально смертельным, возросли в регионе за тот же период. Как правило, распространение заболевания также связывают с более теплыми периодами.

Таким образом ученые пришли к выводу, что крабы в действительности не сварились заживо, как ранее утверждали некоторые ученые. В действительности повышение температуры воды "обрушило защиту", в результате чего крабы стали уязвимыми перед хищниками и болезнями. Авторы исследования также считают, что ситуация будет лишь ухудшаться по мере того, как нагревается океан.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.