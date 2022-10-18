Возрастом полмиллиона лет. В польской пещере обнаружили следы особого вида человека

Доисторические каменные орудия, найденные 50 лет назад, признали одними из старейших в регионе.

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Орудия труда из пещеры Большой тоннель (Tunel Wielki) в польской исторической области Малопольша имеют возраст от 450 000 до 550 000 лет. Они помогут больше узнать о людях, которые их создали.

Также находка может рассказать о миграции и проживании в Центральной Европе в доисторические времена. Временные рамки указывают на то, что эти инструменты были изготовлены умершим видом человека Homo heidelbergensis, пишет Science Alert.

Именно он считается последним общим предком неандертальцев и современных людей, то есть нас. Датирование орудий труда указывает на то, что регион был заселен людьми в то время, когда суровый климат центра Европы требовал значительной культурной и физической адаптации.

В пещере проводили раскопки в 1960-х годах. Археологи снова вернулись сюда в 2016 году. Слои материала были датированы эпохой Голоцен, которая началась около 11 700 лет назад, и средним палеолитом, достигающим 40 000 лет назад.

Но археолог Клаудио Берто из Варшавского университета считал, что датирование противоречит тому, что он наблюдал. Он пришел к выводу, что кости животных, найденные на этом месте, почти наверняка старше 40 000 лет.

Уже в 2018 году археолог Кот Малгожата из того же университета вернулась в пещеру вместе с командой. На этот раз они расширили одну из траншей и собрали большее количество костного материала для анализа. Ученые обнаружили, что поверхностные слои действительно содержат кости животных, живших в позднем плейстоцене и голоцене. Но нижний слой был заметно старше. Он содержал кости нескольких видов, живших полмиллиона лет назад:

европейского ягуара Panthera gombaszoegensis;

мосбахского волка, предка современных серых волков, Canis mosbachensis;

медведь Деннингера, Ursus deningeri.

"Мы были удивлены, что полмиллиона лет назад люди в этой местности оставались в пещерах, потому что это были не самые лучшие места для лагеря", — отметила Кот.

Еще одной неожиданностью была техника, используемая для рубки кремня. На момент создания инструментов ее редко использовали как основной способ. Обычно она подходила только для некачественных материалов. Единственным местом, где использовали эту технику в качестве основной, была Изерния Ла Пинета в Италии.

Команда археологов планирует вернуться в пещеру и найти кости Homo heidelbergensis.

Напомним, ранее Фокус писал об открытии древнего месопотамского города на болотах. Этому открытию помогло применение новых технологий.