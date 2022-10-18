Віком півмільйона років. У польській печері виявили сліди особливого виду людини

Доісторичні кам'яні знаряддя, знайдені 50 років тому, визнали одними із найстаріших у регіоні.

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Знаряддя праці з печери Великий тунель (Tunel Wielki) у польській історичній області Малопольща мають вік від 450 000 до 550 000 років. Вони допоможуть більше дізнатися про людей, які їх створили.

Також знахідка може розповісти про міграцію та проживання у Центральній Європі у доісторичні часи. Часові межі вказують на те, що ці інструменти виготовив померлий вид людини Homo heidelbergensis, пише Science Alert.

Саме він вважається останнім спільним предком неандертальців та сучасних людей, тобто нас. Датування знарядь праці вказує на те, що регіон люди заселили тоді, коли суворий клімат центру Європи вимагав значної культурної та фізичної адаптації.

У печері проводили розкопки у 1960-х роках. Археологи знову повернулися сюди у 2016 році. Шари матеріалу були датовані епохою Голоцен, яка розпочалася близько 11 700 років тому, та середнім палеолітом, що досягає 40 000 років тому.

Але археолог Клаудіо Берто із Варшавського університету вважав, що датування суперечить тому, що він спостерігав. Він дійшов висновку, що кістки тварин, знайдені тут, майже напевно старші за 40 000 років.

Вже у 2018 році археологиня Кот Малгожата з того ж університету повернулася до печери разом із командою. Цього разу вони розширили одну з траншей та зібрали більшу кількість кісткового матеріалу для аналізу. Вчені виявили, що поверхневі шари дійсно містять кістки тварин, що жили в пізньому плейстоцені та голоцені. Але нижній шар був помітно старшим. Він містив кістки кількох видів, що жили півмільйона років тому:

європейського ягуара Panthera gombaszoegensis;

мосбахського вовка, предка сучасних сірих вовків, Canis mosbachensis;

ведмедя Деннінгера, Ursus deningeri.

"Ми були здивовані, що півмільйона років тому люди в цій місцевості залишалися в печерах, бо це були не найкращі місця для табору", — зазначила Кіт.

Ще однією несподіванкою була техніка, що використовується для рубання кременю. На час створення інструментів її рідко використовували як основний спосіб. Зазвичай, вона підходила тільки для неякісних матеріалів. Єдиним місцем, де використовували цю техніку як основну, була Ізернія Ла Пінета в Італії.

Команда археологів планує повернутися до печери та знайти кістки Homo heidelbergensis.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відкриття давнього месопотамського міста на болотах. Цьому відкриттю допомогло застосування нових технологій.