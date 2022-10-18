Поставили точку. Ученые наконец узнали, чем на самом деле питались неандертальцы

Исследователи использовали новую технологию анализа зуба, чтобы узнать, чем питался 150 000-летний человек.

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Диета неандертальцев является предметом горячих споров ученых последние несколько десятилетий. Новое исследование, похоже, способно поставить точку в этом вопросе — ученые исследовали коренной зуб неандертальца, чтобы понять из чего на самом деле состоял его рацион, пишет Daily Mail.

Традиционно неандертальцы считались первыми людьми, жившими на диете пещерного человека — то есть рацион основан на продуктах, которые можно добыть посредством охоты или собирательства. Однако некоторые исследования зубного камня людей с Пиренейского полуострова показали, что неандертальцы в основном питались растениями. Исследования же за пределами Иберии наоборот свидетельствовали о том, что неандертальцы не потребляли почти ничего, кроме мяса.

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В 2014 году исследователи вновь вернулись к теории, что диета неандертальцев все же была разнообразнее и включала в себя не только мясо, но и клубни, орехи. В 2019 году исследователи нашли доказательства того, древние люди в основном питались олениной и кониной. А в 2020 году, исследователи нашли доказательство того, что неандертальцы также активно употребляли морепродукты — в том числе мидии и рыбу, богатые омега-3.

Споры о том, из чего на самом деле состоял рацион неандертальцев, по видимому, продолжался и дальше. Но в нынешнем исследовании ученые использовали новый способ анализа эмали зуба древнего человека, чтобы наконец поставить точку в многолетних спорах.

На этот раз ученые из Géosciences Environnement Toulouse (GET) во Франции изучили коренной зуб неандертальца, обнаруженный в Габасе на севере Испании. Исследователи предполагают, что останки древнего человека были найдены в той же пещере, где он провел всю свою жизнь.

До сих пор неизвестно, принадлежал ли зуб мужчине или женщине, и когда точно этот человек умер. Однако слои, где были найдены останки неандертальца, датируются приблизительно 150 000 лет. Ученые предполагают, что зуб, по видимому, того же возраста или немногим моложе.

[ + – ] Ученые проанализировали зуб неандертальца Фото: Lourdes Montes

В более ранних исследованиях ученым приходилось извлекать белки и анализировать изотопы азота, присутствующие в костном коллагене. Однако этот метод мог быть применим лишь в условиях умеренного климата и в образцах возрастом не более 50 тысяч лет. Но в нынешнем исследовании ученые использовали новый метод — они проанализировали соотношение изотопов цинка в зубной эмали, которая устойчива ко всем формам деформации.

По словам автора исследования Клевии Жаоуэн, если рацион в большинстве своем состоит из мяса (мышечной ткани), то тело, в том числе и зубы, будет обогащено легкими изотопами. При преобладающем растительном рационе — тяжелыми изотопами цинка.

В ходе исследования ученые обнаружили, что в зубе неандертальца был низкий уровень тяжелых изотопов, а легкие преобладали, что свидетельствует о плотоядной диете. Ученые не берутся говорить о том, что неандертальцы вовсе не употребляли растительную пищу, однако ее доля в рационе была очень мала.

По мнению Жаоуэн, с уверенностью можно сказать, что неандертальцы, жившие на участке Габаса, придерживались плотоядной диеты. Однако потребуется больше анализов и исследований зубов древних людей в других регионах, чтобы с уверенностью сказать, что все неандертальцы придерживались этой диеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воссоздали реальное лицо неандертальца с опухолью в голове.