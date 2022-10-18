Поставили крапку. Вчені нарешті дізналися, чим насправді харчувалися неандертальці

Дослідники використали нову технологію аналізу зуба, щоб дізнатися, чим харчувався 150 000-річний чоловік.

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Дієта неандертальців є предметом гарячих суперечок вчених останні кілька десятиліть. Нове дослідження, схоже, здатне поставити крапку в цьому питанні — вчені досліджували кутній зуб неандертальця, щоб зрозуміти з чого насправді складався його раціон, пише Daily Mail.

Традиційно неандертальці вважалися першими людьми, які жили на дієті печерної людини, тобто раціон заснований на продуктах, які можна видобути за допомогою полювання чи збирання. Однак деякі дослідження зубного каменю людей з Піренейського півострова показали, що неандертальці переважно харчувалися рослинами. Дослідження ж поза Іберії навпаки свідчили, що неандертальці не споживали майже нічого, крім м'яса.

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У 2014 році дослідники знову повернулися до теорії, що дієта неандертальців все ж таки була різноманітнішою і містила не тільки м'ясо, а й бульби, горіхи. У 2019 році дослідники знайшли докази того, давні люди переважно харчувалися олениною та кониною. А у 2020 році дослідники знайшли доказ того, що неандертальці також активно вживали морепродукти — зокрема мідії та рибу, багаті на омега-3.

Суперечки про те, з чого насправді складався раціон неандертальців, мабуть, продовжувалися й надалі. Але в нинішньому дослідженні вчені використали новий спосіб аналізу емалі зуба стародавньої людини, щоб нарешті поставити крапку у багаторічних суперечках.

На цей раз вчені з Géosciences Environnement Toulouse (GET) у Франції вивчили кутній зуб неандертальця, виявлений у Габасі на півночі Іспанії. Дослідники припускають, що останки стародавньої людини знайдені в тій же печері, де вона провела своє життя.

Досі невідомо, чи належав зуб чоловікові, чи жінці, і коли ця людина померла. Проте шари, де знайшли останки неандертальця, датуються приблизно 150 000 років. Вчені припускають, що зуб, мабуть, того ж віку або трохи молодший.

[ + – ] Вчені проаналізували зуб неандертальця Фото: зуб

У ранніх дослідженнях вченим доводилося видобувати білки та аналізувати ізотопи азоту, присутні у кістковому колагені. Однак цей метод міг бути застосований лише в умовах помірного клімату та у зразках віком не більше 50 тисяч років. Але в нинішньому дослідженні вчені використали новий метод — вони проаналізували співвідношення ізотопів цинку в зубній емалі, яка є стійкою до всіх форм деформації.

За словами авторки дослідження Клевії Жаоуен, якщо раціон здебільшого складається з м'яса (м'язової тканини), то тіло, зокрема зуби, буде збагачене легкими ізотопами. При переважному рослинному раціоні — важкими ізотопами цинку.

Під час дослідження вчені виявили, що в зубі неандертальця був низький рівень важких ізотопів, а легкі переважали, що свідчить про м'ясоїдну дієту. Вчені не беруться говорити, що неандертальці зовсім не вживали рослинну їжу, проте її частка в раціоні була дуже мала.

На думку Жаоуен, з упевненістю можна сказати, що неандертальці, які жили на ділянці Габаса, дотримувались м'ясоїдної дієти. Однак потрібно більше аналізів та досліджень зубів стародавніх людей в інших регіонах, щоб з упевненістю сказати, що всі неандертальці дотримувалися цієї дієти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відтворили реальну особу неандертальця з пухлиною в голові.