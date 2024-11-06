Результати дивують: впливова жінка тиждень просиділа на "свинячій дієті" (фото)

Блогерка оголосила, що планує дотримуватися такого раціону протягом тижня, аби визначити, чи можливо вижити виключно на кормах.

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Китайська інфлюенсерка Конг Юфенг, більш відома як "Кінг-Конг Люке", почала харчуватися кормом для свиней вартістю всього 3 юані (40 центів США) на день, аби заощадити гроші. Жінка стверджує, що це корисніше, ніж їжа на винос, однак її неоднозначні заяви викликали широке занепокоєння щодо впливу такого раціону на здоров'я. Про це пише видання SCMP (South China Morning Post).

Конг опублікувала відео, у якому розповіла про свій намір жити на якомога меншу суму грошей, однак не розкрила — для чого. Жінка взяла на озброєння найпопулярнішу концепцію щодо економії грошей, описану на популярному китайському форумі Zhihu: замість звичного раціону їсти корм для свиней.

Свиняча дієта

Блогерка витратила 100 юанів (14 доларів США) на суміш для поросят. За її словами, туди входять такі інгредієнти, як соя, арахіс, кунжут, кукурудза і вітаміни.

"Пахне як молочна вівсянка. Це все з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру і повністю натуральне. Хіба це не здоровіше, ніж їжа на винос?" — поцікавилась блогерка у кадрі.

Щоб приготувати їжу, вона змішала частину корму з теплою водою. Скуштувавши страву, авторка ролика помітно скривилася й вигукнула: "Він такий солоний і трохи кислуватий!".

Доївши решту корму, вона оголосила, що планує дотримуватися цієї дієти протягом тижня, аби визначити, чи можливо вижити виключно на такому харчуванні.

Конг Юфенг також закликала своїх шанувальників не повторювати її експеримент Фото: Weibo

Конг Юфенг також закликала своїх шанувальників не повторювати її експеримент, заявивши: "Не робіть цього, якщо ви не дуже бідні". Її досвід швидко привернув увагу людей в соціальних мережах, зібравши 6,3 мільйона переглядів на Weibo.

"Вона смішна. Як їжа, призначена для свиней, може відповідати стандартам безпеки харчових продуктів для людей?";

"У часи голоду свинячий корм був би цінною їжею, але в сучасному світі навіщо шукати неприємностей?";

"Як популярний інфлюенсер вона може впливати на інших. Що, якщо дитина спробує її наслідувати?".

Співробітник компанії, що виробляє свинячий корм, повідомив журналістам видання Shangyou News, що суміш не шкідлива, але не засвоюється організмом людини.

Дієтолог Чен, своєю чергою, застерігає, що харчування свинячими кормами може призвести до дефіциту кальцію, заліза та йоду, це загрожує недоїданням, остеопорозом та викликає хронічну втому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.