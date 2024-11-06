Результаты удивляют: влиятельная женщина неделю просидела на "свиной диете" (фото)

Блогерша объявила, что планирует придерживаться такого рациона в течение недели, чтобы определить, возможно ли выжить исключительно на кормах.

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Китайская инфлюенсерша Конг Юфенг, более известная как "Кинг-Конг Люке", начала питаться кормом для свиней стоимостью всего 3 юаня (40 центов США) в день, чтобы сэкономить деньги. Женщина утверждает, что это полезнее, чем еда на вынос, однако её неоднозначные заявления вызвали широкую дискуссию относительно влияния такого рациона на здоровье. Об этом пишет издание SCMP (South China Morning Post).

Конг опубликовала видео, в котором рассказала о своем намерении жить на как можно меньшую сумму денег, однако не раскрыла — для чего. Женщина взяла на вооружение самую популярную концепцию по экономии денег, описанную на популярном китайском форуме Zhihu: вместо привычного рациона есть корм для свиней.

Свиная диета

Блогерша потратила 100 юаней (14 долларов США) на смесь для поросят. По ее словам, туда входят такие ингредиенты, как соя, арахис, кунжут, кукуруза и витамины.

"Пахнет как молочная овсянка. Это все с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и полностью натуральное. Разве это не здоровее, чем еда на вынос?" — поинтересовалась блогерша в кадре.

Чтобы приготовить еду, она смешала часть корма с теплой водой. Попробовав блюдо, автор ролика заметно скривилась и воскликнула: "Он такой соленый и немного кисловатый!".

Доев оставшийся корм, она объявила, что планирует придерживаться этой диеты в течение недели, чтобы определить, возможно ли выжить исключительно на таком питании.

Конг Юфенг также призвала своих поклонников не повторять ее эксперимент Фото: Weibo

Конг Юфенг также призвала своих поклонников не повторять ее эксперимент, заявив: "Не делайте этого, если вы не очень бедны". Ее опыт быстро привлек внимание людей в социальных сетях, собрав 6,3 миллиона просмотров на Weibo.

"Она смешная. Как пища, предназначенная для свиней, может соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов для людей?";

"Во времена голода свиной корм был бы ценной пищей, но в современном мире зачем искать неприятности?";

"Как популярный инфлюенсер она может влиять на других. Что, если ребенок попытается ей подражать?".

Сотрудник компании, производящей свиной корм, сообщил журналистам издания Shangyou News, что смесь не вредна, но не усваивается организмом человека.

Диетолог Чен, в свою очередь, предостерегает, что питание свиными кормами может привести к дефициту кальция, железа и йода, это грозит недоеданием, остеопорозом и вызывает хроническую усталость.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.