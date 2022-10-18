Ученые рассказали, где в мире самые высокие шансы дожить до старости

Новое исследование показывает, что ожидаемая продолжительность жизни в странах Европы увеличивается, но в США этот показатель падает.

Related video

Пандемия коронавирусной инфекции повлекла за собой рост смертности. В 2020 году ожидаемая продолжительность значительно сократилась. Только США и Англия потеряли два и один года соответственно.

В новом исследовании, опубликованном в Nature Human Behavior, показано, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни несколько восстановилась в большинстве западноевропейских стран, в то время как в Восточной Европе и США наблюдались дополнительные потери, пишет Science Alert.

В 2021 году только Норвегия превысила ожидаемую продолжительность жизни до пандемии. Всюду ситуация хуже, чем была бы без пандемии. Чтобы оценить влияние последних изменений на ожидаемую продолжительность жизни, исследовательская группа Центра демографических наук Леверхулм Оксфордского университета и Института демографических исследований Макса Планка собрала данные из 29 преимущественно европейских стран, а также Чили и США.

Что такое ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни – показатель, чтобы обобщить структуру смертности в стране за определенный год. Он вычисляется на основе смертей по всем причинам, поэтому не зависит от точности регистрации смертей от COVID и может дать широкую картину того, как пандемия повлияла на смертность. Другими словами, это количество лет, которое может рассчитывать прожить человек, родившийся сегодня, если бы всю жизнь прожил с уровнем смертности в текущем году.

Как COVID-19 изменил показатели смертности в мире

Исследование показало, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни изменилась почти во всех странах изучения, кроме Норвегии и Дании. Но в 2021 году продолжительность жизни улучшилась по сравнению с 2020 годом, а в других – стала еще хуже. Дальнейшее падение в Восточной Европе, вероятно, было потому, что регион ушел от ранних волн COVID в течение 2020 года. Это происходило в сочетании с меньшим распространением вакцины, когда большие волны пришли в 2021 году. Болгария получила ошеломляющие потери в 3,5 года. с 2019 года (1,5 и 2 года в 2020 и 2021 годах соответственно).

[ + – ] Как COVID-19 изменил показатели смертности в мире

В США вакцину начали распространять раньше. Однако страна отставала от Европы с потерями в 2 года в 2020 и 3 месяца в 2021 году. Использование вакцины в Америке было ниже, чем в Европе, что может объяснить разницу. Также это может относиться к ожидаемой продолжительности жизни в США, которая уже много лет отстает от европейских стран. Кроме того, параллельно с COVID в США фиксировали рост числа смертей от передозировки наркотиков.

Англия и Уэльс опустились где-то посередине, получив 2,1 месяца в 2021 году после потери почти года в 2020 году. Даже для стран, достигших относительно хороших результатов, COVID все равно прервал траекторию снижения показателей смертности.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по странам, 2019–2021 гг.

В общем, смертность в прошлом году сместилась в сторону младших людей. Это связано с большим охватом вакцинации в старшем возрасте. Страны с лучшим охватом вакцинацией людей старше 60 лет показали лучшую продолжительность жизни.

Выяснилось, что потери от пандемии были такими, каких мы не видели не со времен Второй мировой войны в Западной Европе или со времен распада Советского Союза в Восточной Европе. К тому же утверждение "коронавирус как грипп" было опровергнуто, ведь COVID оставил гораздо худший отпечаток на ожидаемую продолжительность жизни, чем предыдущие пандемии.

Исследователи также сообщили о значительном сокращении жизни в Мексике и Бразилии. И отметили, что перспективы восстановления средней продолжительности жизни в 2022 году продолжают оставаться туманными.

Напомним, ранее фокус писал о возможных новых волнах коронавирусной инфекции штамма Омикрон. Его мутации помогают обойти иммунную защиту человека.