Вчені розповіли, де у світі найвищі шанси дожити до старості

Нове дослідження показує, що очікувана тривалість життя країнах Європи збільшується, але у США цей показник падає.

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Пандемія коронавірусної інфекції спричинила зростання смертності. У 2020 році очікувана тривалість значно скоротилася. Тільки США та Англія втратили два та один роки відповідно.

У новому дослідженні, опублікованому в Nature Human Behavior, показано, що у 2021 році очікувана тривалість життя дещо відновилася у більшості західноєвропейських країн, тоді як у Східній Європі та США спостерігалися додаткові втрати, пише Science Alert.

2021 року тільки Норвегія перевищила очікувану тривалість життя до пандемії. Усюди ситуація гірша, ніж була б без пандемії. Щоб оцінити вплив останніх змін на очікувану тривалість життя, дослідницька група Центру демографічних наук Леверхулм Оксфордського університету та Інституту демографічних досліджень Макса Планка зібрала дані з 29 переважно європейських країн, а також Чилі та США.

Що таке очікувана тривалість життя

Очікувана тривалість життя — показник, щоб узагальнити структуру смертності країни за певний рік. Він обчислюється на основі смертей з усіх причин, тому не залежить від точності реєстрації смертей COVID і може дати широку картину того, як пандемія вплинула на смертність. Інакше кажучи, це кількість років, яку може розраховувати прожити людина, яка народилася сьогодні, якби все життя прожила з рівнем смертності цього року.

Як COVID-19 змінив показники смертності у світі

Дослідження показало, що у 2020 році очікувана тривалість життя змінилася майже у всіх країнах вивчення, крім Норвегії та Данії. Але у 2021 році тривалість життя покращилася, якщо порівняти з 2020 роком, а в інших — стала ще гіршою. Подальше падіння у Східній Європі, ймовірно, було тому, що регіон уникнув ранніх хвиль COVID протягом 2020 року. Це відбувалося у поєднанні з меншим поширенням вакцини, коли великі хвилі прийшли у 2021 році. Болгарія отримала приголомшливі втрати у 3,5 роки з 2019 року (1,5 та 2 роки у 2020 та 2021 роках відповідно).

[ + – ] Як COVID-19 змінив показники смертності у світі

У США вакцину почали розповсюджувати раніше. Однак країна відставала від Європи із втратами у 2 роки у 2020 та 3 місяці у 2021 році. Використання вакцини в Америці було нижчим, ніж у Європі, що може пояснити різницю. Також це може стосуватися очікуваної тривалості життя в США, яка вже багато років відстає від європейських країн. Крім того, паралельно із COVID у США фіксували зростання кількості смертей від передозування наркотиків.

Англія та Уельс опустилися десь посередині, отримавши 2,1 місяця 2021 року після втрати майже року 2020 року. Навіть для країн, які досягли відносно добрих результатів, COVID все одно перервав траєкторію зниження показників смертності.

Очікувана тривалість життя при народженні по країнах, 2019–2021 рр.

Загалом смертність минулого року змістилася у бік молодших людей. Це з великим охопленням вакцинації у віці. Країни з найкращим охопленням вакцинацією людей старших за 60 років показали найкращу тривалість життя.

З'ясувалося, що втрати від пандемії були такими, яких ми не бачили з часів Другої світової війни у Західній Європі чи від розпаду Радянського Союзу у Східній Європі. До того ж твердження "коронавірус як грип" спростовано, адже COVID залишив набагато гірший відбиток на очікуваній тривалісті життя, ніж попередні пандемії.

Дослідники також повідомили про значне скорочення життя у Мексиці та Бразилії. І наголосили, що перспективи відновлення середньої тривалості життя у 2022 році продовжують залишатися туманними.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про можливі нові хвилі коронавірусної інфекції штаму Омікрон. Його мутації допомагають обійти імунний захист людини.