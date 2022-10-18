В Андах нашли идеально сохранившиеся детские мумии инков (фото)

Особенно ученых удивили останки одной девушки, получившей название Дева, ее руки выглядели точно так же, как у живого человека, а ногти и кожные складки были просто идеальными.

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Известные горы Анды в Южной Америке довольно древние, им около 50 миллионов лет. Они возникли, когда тектонические плиты Южной Америки и Тихого океана столкнулись, образовав набор горных цепей, охватывающих семь стран: Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили и Аргентину. Ряд цивилизаций воспринимали эти горы своим домом на протяжении тысячелетий, включая народы, как атакаменьо, уру, диагита и кечуа, пишет Express.

Еще больше людей заселяли опасные пики, как, например, инки, передовая община, поднявшаяся с высокогорья Перу в начале 13 века. Следы пребывания этих народов в горах в значительной степени исчезли. Однако одна группа исследователей поднялась на аргентинскую часть Анд перед тем, как достичь самого высокого действующего вулкана в мире, и обнаружила, что это не соответствует действительности.

Сразу за пиком они наткнулись на почти идеально сохранившиеся останки 13-летней девочки, плотно завернутые в одеяло. Возле нее также лежали девочка и мальчик, правда, намного моложе, лет четырех и пяти. Троица выглядела так, как будто их заморозили накануне.

[ + – ] Ученые проанализировали останки и выяснили, что им на самом деле около 500 лет

Ученые проанализировали останки и выяснили, что им на самом деле около 500 лет. В то время как они были погребены под 1,5 м скалы и земли, внутренние органы троицы выглядели совершенно неповрежденными.

Археолог доктор Йохан Рейнхард, член исследовательской группы, описал останки как лучше всего сохранившиеся из всех мумий, которые он когда-либо видел.

"Когда мы впервые вынули ее из-под земли, она была полностью закутана. Мы не могли видеть ни одной части ее тела, но ткани были просто великолепны. Они очень хорошо сохранились", — подчеркнул Рейнхард.

Исследование останков девушки, получившей название Дева, ошеломило исследователей, ее руки, например, выглядели точно так же, как у живого человека, ее ногти и кожные складки были просто идеальными.

[ + – ] Девушка была похоронена с кучей древних артефактов, таких как керамические фигурки и ткани

Она была похоронена с кучей древних артефактов, таких как керамические фигурки и ткани. Все было совершенно нетронутым, с яркими цветами на тканях. Реликвии не пострадали от времени.

Изучив останки археологи пришли к выводу, что наркотики и алкоголь сыграли свою роль в гибели обеих девочек, а тесты показали, что перед смертью они находились под сильным седативным действием.

По мнению специалистов, детей приносили в жертву по самым разным причинам, например, во время войны или стихийных бедствий. Используя судебно-медицинский анализ, команда исследователей также пришла к выводу, что все трое употребляли листья коки в последние месяцы своей жизни. Листья, которые сегодня используются для изготовления кокаина, предназначались для элиты общества инков и обычно использовались в ритуальных церемониях.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее инверсное археологическое открытие. Так, в Британии на чердаке обнаружили голову 2000-летней мумии, которая, как выяснилось, принадлежала женщине.