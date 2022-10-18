В Андах знайшли дитячі мумії інків, що ідеально збереглися (фото)

Особливо вчених здивували рештки однієї дівчини, що отримала назву Діва, її руки виглядали так само, як у живої людини, а нігті та зморшки на шкірі були просто ідеальними.

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Відомі гори Анди у Південній Америці досить давні, їм близько 50 мільйонів років. Вони виникли, коли тектонічні плити Південної Америки та Тихого океану зіткнулися, утворивши набір гірських ланцюгів, що охоплюють сім країн: Венесуелу, Колумбію, Еквадор, Перу, Болівію, Чилі та Аргентину. Ряд цивілізацій сприймали ці гори своїм житлом протягом тисячоліть, включно з народами, як атакаменьйо, уру, діагіта та кечуа, пише Express.

Ще більше людей заселяли небезпечні вершини, як, наприклад, інки, передова громада, яка піднялася з високогір'я Перу на початку 13 століття. Сліди перебування цих народів у горах значною мірою зникли. Однак одна група дослідників піднялася на аргентинську частину Анд перед тим, як досягти найвищого активного вулкана у світі, і виявила, що це не відповідає дійсності.

Відразу за вершиною вони натрапили на рештки 13-річної дівчинки, що майже ідеально збереглися, щільно загорнуті в ковдру. Біля неї також лежали дівчинка та хлопчик, щоправда, набагато молодші, років чотирьох та п'яти. Трійця виглядала так, наче їх заморозили напередодні.

[ + – ] Вчені проаналізували знайдені рештки та з'ясували, що їм насправді близько 500 років

Вчені проаналізували знайдені рештки та з'ясували, що їм насправді близько 500 років. Попри те, що вони були поховані під 1,5 м скелі і землі, внутрішні органи трійці виглядали абсолютно неушкодженими.

Археолог доктор Йоган Рейнгард, член дослідницької групи, описав рештки як найкраще збережені з усіх мумій, що він коли-небудь бачив.

"Коли ми вперше вийняли її з-під землі, вона була повністю закутана. Ми не могли бачити жодної частини її тіла, але тканини були просто чудові. Вони дуже добре збереглися", — наголосив Рейнгард.

Дослідження решток дівчини, що отримала назву Діва, приголомшило дослідників, її руки, наприклад, виглядали так само, як у живої людини, її нігті та зморшки на шкірі були просто ідеальними.

[ + – ] Дівчина була похована з купою стародавніх артефактів, таких як керамічні фігурки та тканини

Вона була похована з купою стародавніх артефактів, таких як керамічні фігурки та тканини. Все було незайманим, з яскравими квітами на тканинах. Реліквії не постраждали від часу.

Вивчивши рештки, археологи дійшли висновку, що наркотики та алкоголь зіграли свою роль у загибелі обох дівчаток, а тести показали, що перед смертю вони перебували під сильною седативною дією.

На думку фахівців, дітей приносили в жертву з різних причин, наприклад, під час війни або стихійних лих. Використовуючи судово-медичний аналіз, команда дослідників також дійшла висновку, що всі троє вживали листя коки в останні місяці свого життя. Листя, яке сьогодні використовується для виготовлення кокаїну, призначалося для еліти суспільства інків і зазвичай використовувалося в ритуальних церемоніях.

Нагадаємо, що раніше дослідники здійснили інше не менш інверсне археологічне відкриття. Так, у Британії на горищі виявили голову 2000-річної мумії, яка, як з'ясувалося, належала жінці.