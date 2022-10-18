Свободу океану. Ученые требуют признать 71% поверхности Земли живым существом

Исследователи выступили с беспрецедентным заявлением — Мировой океан необходимо срочно признать живым существом со всеми вытекающими последствиями.

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Площадь поверхности Мирового океана, в который входят океаны и моря, составляет 71% поверхности Земли. Он также отвечает за производство большей части нашего кислорода и обеспечивает человечество значительным количеством ресурсов в виде пищи, минералов и энергии. Но не смотря на все эти характеристики океаны Земли все еще катастрофически недопредставленны в экологических конвенциях международного масштаба, пишет Science Alert.

Ссылаясь на вышеописанные факторы и "заслуги" Мирового океана перед человечеством и планетой целом группа ученых выступила с беспрецедентным заявлением — Мировой океан необходимо срочно признать живым существом со всеми вытекающими последствиями, а именно — неотъемлемыми правами. Об этом говорится в новой статье, написанной учеными из Центра права Земли в США и Университета Ватерлоо и опубликованной в журнале PLOS Biology.

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По мнению исследователей, международное право должно развиваться и больше не может поддерживать статус-кво экологического права, фактически являющегося узаконенным уничтожением природы.

Ученые настаивают, что забота о здоровье океана по сути является и заботой о здоровье человека, а потому необходимо предпринять все возможные шаги для поддержания неотъемлемого права Мирового океана на существование, процветание и возрождение.

По мнению исследователей взаимосвязь между людьми и окружающей средой, в том числе Мировым океаном, должна регулироваться с помощью отдельных институтов и законов. Одной из таких правовых рамок, по мнению ученых, является право на существование — у людей это этнический принцип, лежащий в основе законов в разных уголках мира. Однако теперь исследователи предлагают рассматривать Мировой океан, занимающий 71% площади поверхности Земли, как "живое существо", живущее само по себе.

Это должно стать первым шагом в создании отдельного института и ряда законов, которые по сути будут сосредоточены и обращены лишь на потребностях самого Мирового океана.

Ученые отмечают, что нынешние программы, направленные на сохранение Мирового океана, по видимому, не совсем работают. В результате океаны меняются таким образом, что это вряд ли пойдет на пользу будущим поколениям и обитателям океанов — уже к концу столетия ученые прогнозируют катастрофические потери океанических ресурсов и видов. А потому требуют признания Мирового океана живым существом и наделения его такими же правами, который каждый из нас считает само собой разумеющимися.

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