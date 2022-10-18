Свободу океану. Вчені вимагають визнати 71% поверхні Землі живою істотою

Дослідники виступили з безпрецедентною заявою — Світовий океан необхідно терміново визнати живою істотою з усіма наслідками, що випливають.

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Площа поверхні Світового океану, до якого входять океани та моря, становить 71% поверхні Землі. Він також відповідає за виробництво більшої частини нашого кисню та забезпечує людство значною кількістю ресурсів у вигляді їжі, мінералів та енергії. Але, попри всі ці характеристики, океани Землі все ще катастрофічно недопредставлені в екологічних конвенціях міжнародного масштабу, пише Science Alert.

Посилаючись на вищеописані фактори та "заслуги" Світового океану перед людством і планетою загалом група вчених виступила з безпрецедентною заявою — Світовий океан необхідно терміново визнати живою істотою з усіма наслідками, що витікають, а саме — невіддільними правами. Про це йдеться у новій статті, написаній вченими з Центру права Землі в США та Університету Ватерлоо та опублікованій у журналі PLOS Biology.

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На думку дослідників, міжнародне право має розвиватися і більше не може підтримувати статус-кво екологічного права, яке фактично є узаконеним знищенням природи.

Вчені наполягають, що турбота про здоров'я океану, по суті, є і турботою про здоров'я людини, а тому необхідно зробити всі можливі кроки для підтримки невіддільного права Світового океану на існування, процвітання та відродження.

На думку дослідників, взаємозв'язок між людьми та навколишнім середовищем, зокрема Світовим океаном, має регулюватися за допомогою окремих інститутів та законів. Однією з таких правових рамок, на думку вчених, є право на існування — у людей це етнічний принцип, який лежить в основі законів у різних куточках світу. Однак тепер дослідники пропонують розглядати Світовий океан, що займає 71% площі поверхні Землі, як "живу істоту", що живе сама собою.

Це має стати першим кроком у створенні окремого інституту та низки законів, які по суті будуть зосереджені та звернені лише на потреби самого Світового океану.

Вчені зазначають, що нинішні програми, спрямовані на збереження Світового океану, очевидно, не зовсім працюють. В результаті океани змінюються таким чином, що це навряд чи піде на користь майбутнім поколінням та мешканцям океанів — уже до кінця століття вчені прогнозують катастрофічні втрати океанічних ресурсів та видів. А тому вимагають визнання Світового океану живою істотою і наділення його такими ж правами, які кожен з нас вважає, що вони базові.

Раніше Фокус писав про те, що корабель-примара часів Другої світової 80 років отруює океан.