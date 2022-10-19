Тайны династии Хань. Гробница свергнутого императора раскрыла величие эпохи

Находка золотых вещей и ценных реликвий рассказывает о другой истории императора Лю Хэ.

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Лю Хэ был императором китайской династии Хань во времена эпохи Юаньпинь. Первоначально он был правителем Чании. Позже министр Хо Гуан назначил его императором в 74 году до н. е.

Уже через 27 дней его свергли с престола. Кроме того, его исключили из официального списка императоров. В целом чиновники дворца привели 1127 примеров неправомерного поведения как доказательство для импичмента, — пишет Heritage Daily.

Бывшего императора заставили жить в изгнании, где он умер в 33 года. Это произошло в 59 г. до н. По себе Лю Хэ оставил 16 жен и 22 детей. Похоронили его в гробнице маркиза Хайхуна, расположенной в северной части Синьцзяня в Цзянсе.

Археологи обнаружили его в 2011 году. Во время раскопок было обнаружено около 20 000 артефактов. Его гробница является одной из наиболее сохранившихся гробниц времен династии Западная Хань (206 г. до н. э. – 24 г. н. э.), которые когда-либо были найдены. Она имеет целостную структуру, четкое планирование и полную систему жертвоприношений. В ней обнаружили наибольшее количество реликвий с наилучшим разнообразием и мастерством в Цзянсе.

Среди реликвий, включая золотые, бронзовые и нефритовые артефакты, археологи обнаружили сломанную лаковую ширму в главной комнате гробницы и восстановили два портрета. Один из них считается самым ранним портретом Конфуция, когда-либо найденным в Китае. Также было раскопано более 5000 бамбуковых листов конфуцианской классики, что указывает на распространенность учений Конфуция более 2000 лет назад. Версия Ци "Аналектов Конфуция", которая была потеряна примерно 1800 лет назад, была найдена в раскопанных бамбуковых листах.

Такие перипетии могли лишить его жизни императорской славы, но реликвии вырыты из его гробницы, рассказывают другую историю. Находка золотых вещей является самой отдельной партией, когда-либо найденной в гробнице династии Хань. Она раскрывает все величие родословной и указывает на немалые запасы золота в династии.

Это также единственная гробница с местом захоронения колесницы на юге реки Янцзы. Были найдены пять хорошо сохранившихся конных транспортных средств, в каждом из которых по четыре принесенных в жертву лошади, что указывает на то, что владелец принадлежал к высшим эшелонам династии Хань.

Лю, маркиз, был внуком императора У, чье правление положило начало процветанию династии Хань, который, как полагают, был таким же, как правление первого императора династии Цинь.

"Чтобы узнать об императоре Цине и его династии через археологические артефакты, можно обратиться в терракотовую армию. Тем не менее, в гробницу Хайхунь-хоу не было много артефактов для углубленного изучения императора У", — сказал Ян Цзюнь, научный сотрудник Института культурных реликвий и археологии провинции Цзянси и ведущий археолог.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальной находке в польских пещерах. Археологи обнаружили в ней кости человека в возрасте полмиллиона лет.