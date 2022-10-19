Таємниці династії Хань. Гробниця поваленого імператора розкрила велич епохи

Знахідка золотих речей та цінних реліквій розповідає про іншу історію імператора Лю Хе.

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Лю Хе був імператором китайської династії Хань за часів Юаньпінь. Спочатку він був правителем Чанії. Пізніше міністр Хо Гуан призначив його імператором у 74 році до н. е.

Вже за 27 днів його повалили з престолу. Крім того, його виключили з офіційного списку імператорів. Загалом чиновники палацу навели 1127 прикладів неправомірної поведінки як доказ для імпічменту, пише Heritage Daily.

Колишнього імператора змусили жити у вигнанні, де він помер у 33 роки. Це сталося 59 р. до н. е. Після себе Лю Хе залишив 16 дружин та 22 дітей. Поховали його в гробниці маркіза Хайхуна, розташованої у північній частині Сіньцзяня у Цзянсі.

Археологи виявили його у 2011 році. Під час розкопок виявлено близько 20 тисяч артефактів. Його гробниця є однією з гробниць часів династії Західна Хань, що найкраще збереглися (206 р. до н. е. – 24 р. н. е.), які коли-небудь знаходили. Вона має цілісну структуру, чітке планування та повну систему жертвоприношень. У ній виявили найбільшу кількість реліквій з найкращою різноманітністю та майстерністю у Цзянсі.

Серед реліквій, включаючи золоті, бронзові та нефритові артефакти, археологи виявили зламану лакову ширму у головній кімнаті гробниці та відновили два портрети. Один з них вважається найдавнішим портретом Конфуція, коли-небудь знайденим у Китаї. Також було розкопано понад 5000 бамбукових листів конфуціанської класики, що вказує на поширеність навчань Конфуція понад 2000 років тому. Версія Ці "Аналектів Конфуція", втрачена приблизно 1800 років тому, знайдена в розкопаних бамбукових листах.

Такі перипетії могли позбавити життя імператорської слави, але реліквії вириті з його гробниці, розповідають іншу історію. Знахідка золотих речей є окремою партією, коли-небудь знайденою в гробниці династії Хань. Вона розкриває всю велич родоводу і вказує на чималі запаси золота у династії.

Це також єдина гробниця з місцем поховання колісниці на півдні Янцзи. Знайдено п'ять кінних транспортних засобів, що добре збереглися, в кожному з яких по чотири принесені в жертву коні, що вказує на те, що власник належав до вищих ешелонів династії Хань.

Лю, маркіз, був онуком імператора У, чиє правління започаткувало процвітання династії Хань, який, як вважають, був таким же, як правління першого імператора династії Цінь.

"Щоб дізнатися про імператора Ціна та його династії через археологічні артефакти, можна звернутися до теракотової армії. Проте в гробницю Хайхунь-хоу не було багато артефактів для поглибленого вивчення імператора У", — сказав Ян Цзюнь, науковий співробітник Інститу археології провінції Цзянсі та провідний археолог.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальну знахідку у польських печерах. Археологи виявили в ній кістки людини у віці півмільйона років.