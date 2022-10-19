Катастрофа как искусство. Подводные микрофоны запишут звук таяния айсбергов

Художница Шивон Макдональд превратит записи в акустическую инсталляцию, которая будет исследовать влияние человечества на океан.

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Подводные микрофоны в океане у Гренландии, чтобы записать и сохранить звуковой ландшафт таяния айсбергов, устанавливает совместная экспедиция ученых и известной ирландской художницы.

Гидрофоны будут записывать звуки каждый час в течение двух лет. Затем их все соберут, а полученные данные превратят в акустическую композицию. Приборы опустят на разные уровни и температуры, чтобы регистрировать землетрясения, дикую природу, оползни, -пишет The Gurdian.

Таким образом, постепенно создадут архив "памяти океана". Художница сравнивает звук в гидрофонах со своеобразной капсулой времени. Экспедиция развернула 5 причалов с гидрофонами, но всего 12 причалов в проливе Дэвиса — арктических воротах между Гренландией и Канадой.

Записи будут доступны в 2024 году. Макдональд планирует привлечь композитора, чтобы превратить их в акустическую инсталляцию. Также она планирует создать скульптуры и картины по мотивам поездки.

[ + – ] Океанографический причал, развернутый в предыдущей экспедиции. Фото: Siobhán McDonald

За финансирование полярной программы Национального научного фонда США команда исследователей из Европы, США и Канады из 21 человека 4 недели находилась в море, изучая соленость моря, миграции китов, другие явления. Материал будет использован для научного анализа и произведений искусства, включая картины, скульптуры и фильмы.

Инициатива появилась из-за доказательств того, что таяние ледников Гренландии приведет к значительному повышению уровня моря. Исследование в журнале Nature Climate Change прогнозирует повышение на 26 см только от Гренландии. Прошлогоднее исследование продемонстрировало, что сейчас значительная часть ледяного щита Гренландии находится на грани переломного момента. После него ускоренное таяние будет неизбежно даже при остановке потепления в мире.

Сама Макдональд также заметила, что льда стало меньше, чем во время последнего визита в 2017 году. Но это не помешало морской жизни адаптироваться.

"Одна важная вещь, которую мы обнаружили, это то, что высоко здесь, в Арктике, жизнь все еще преуспевает. Хотя морской пейзаж может выглядеть бесплодным, он жив возможностями. Некоторые гидрофоны из другой экспедиции вернулись со звуками, похожими на инопланетные создания, вытекающие из Гренландского океана. Лишайники и крошечные растения жили в симбиозе с ржавыми поверхностями", – отметила она.

Проект художницы поддержали Европейская комиссия, Совет искусств Ирландии, Тринити-колледж Дублина, совет округа Монаган и некоторые другие некоммерческие организации.

Напомним, ранее Фокус писал о возможности возникновения пандемии из-за таяния ледников. В частности, рассказывалось о восстановлении вирусов в возрасте тысячи лет.