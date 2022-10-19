Грип часів динозаврів. Танення льодовиків може спричинити нову пандемію

Аналіз Арктичного озера вказує на те, що віруси та бактерії у льоду можуть знову прокинутися та заразити дику природу.

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Нові дані показують, що наступна пандемія може виникнути не від кажанів або птахів, а від речовин у льоду, що тане. Генетичний аналіз ґрунту та озерних відкладень із найвисокогірнішого прісноводного озера Хейзен, свідчить про те, що ризик поширення вірусу може бути вищим поблизу танення льодовиків.

Віруси та бактерії замкнені у льодовиках. Але оскільки глобальні температури підвищуються через зміну клімату, вони можуть знову прокинутися. Особливо це можливо завдяки тому, що їхній ареал також зміщується ближче до полюсів, пише The Gurdian.

Прикладом такого поширення був спалах сибірки на півночі Сибіру в 2016 р. Її появу пояснюють хвилею спеки, яка розтопила тушу інфікованого північного оленя з мерзлоти. Щоб краще зрозуміти ризик, який становлять заморожені віруси, Стефан Аріс-Брозу та її колеги з Університету Оттави в Канаді зібрали зразки ґрунту та опадів з озера Хейзен. Секвенувавши РНК та ДНК для ідентифікації сигнатур, що збігаються з сигнатурами відомих вірусів, запущено алгоритм оцінки шансів цих вірусів ідентифікувати неспоріднені групи організмів.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the Royal Society B, показало, що ризик передачі вірусів новим господарям був вищим у місцях, куди надходила велика кількість талої води. А це схоже на ситуацію із глобальним потеплінням.

Нещодавні дослідження показали, що невідомі віруси можуть залишатися у льодовиках. Минулого року дослідники з Університету штату Огайо в США оголосили, що виявили генетичний матеріал 33 віруси, 28 з яких нові. Їх побачили у зразках льоду з плато Тибету в Китаї. Вік вірусів був оцінений близько 15 000 років. А в 2014 році вчені Французького національного центру наукових досліджень в Екс-Марселі змогли пожвавити вірус із вічної мерзлоти Сибіру, зробивши його заразним вперше за 30000 років. Автор дослідження Жан-Мішель Клавері сказав ВВС, що оголення таких шарів льоду може бути "рецептом катастрофи".

Водночас команда Аріс-Броза попередила, що прогнозування високого ризику поширення не є прогнозуванням фактичних ефектів поширення. Тому поки що у навколишньому середовищі немає вірусів та його "переносників" ймовірність драматичних подій низька. Крім того, прогнозується, що зміна клімату змінить діапазон існуючих видів, потенційно приводячи нових господарів у контакт із давніми вірусами чи бактеріями.

Але чи спричинить це до нової пандемії, невідомо. Найближчим часом вчені кинуть зусилля вивчення всіх мікробних світів нашої планети.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені вимагають визнати 71% нашої планети живою істотою.