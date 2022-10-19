Грипп времен динозавров. Таяние ледников может повлечь за собой новую пандемию

Анализ Арктического озера указывает на то, что вирусы и бактерии во льду могут вновь пробудиться и заразить дикую природу.

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Новые данные показывают, что следующая пандемия может возникнуть не от летучих мышей или птиц, а от веществ в тающем льду. Генетический анализ почвы и озерных отложений из самого высокогорного пресноводного озера Хейзен, свидетельствует о том, что риск распространения вируса может быть выше вблизи таяния ледников.

Вирусы и бактерии заперты в ледниках. Но поскольку глобальные температуры повышаются из-за изменения климата, они могут снова пробудиться. Особенно это возможно благодаря тому, что их ареал также смещается ближе к полюсам, — пишет The Gurdian.

Примером такого распространения была вспышка сибирской язвы на севере Сибири в 2016 г. Ее появление объясняют волной жары, растопившей тушу инфицированного северного оленя из мерзлоты. Чтобы лучше понять риск, который составляют замороженные вирусы, Стефан Арис-Брозу и ее коллеги из Университета Оттавы в Канаде собрали образцы почвы и осадков из озера Хейзен. Секвенировав РНК и ДНК для идентификации сигнатур, совпадающих с сигнатурами известных вирусов, был запущен алгоритм оценки шансов этих вирусов идентифицировать неродственные группы организмов.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, показало, что риск передачи вирусов новым хозяевам был выше в местах, куда поступало большое количество талой воды. А это похоже на ситуацию с глобальным потеплением.

Недавние исследования показали, что неизвестные вирусы могут оставаться в ледниках. В прошлом году исследователи из Университета штата Огайо в США объявили, что обнаружили генетический материал 33 вирусов, 28 из которых новые. Их увидели в образцах льда из тибетского плато в Китае. Возраст вирусов был оценен в около 15 000 лет. А в 2014 году ученые Французского национального центра научных исследований в Экс-Марселе смогли оживить вирус из вечной мерзлоты Сибири, сделав его заразным впервые за 30000 лет. Автор исследования Жан-Мишель Клавери сказал BBC, что обнажение таких слоев льда может быть "рецептом катастрофы".

В то же время, команда Арис-Броза предупредила, что прогнозирование высокого риска распространения не является прогнозированием фактических эффектов распространения. Поэтому пока в окружающей среде нет вирусов и их "переносчиков" вероятность драматических событий низка. Кроме того, прогнозируется, что изменение климата изменит диапазон существующих видов, потенциально приводя новых хозяев в контакт с древними вирусами или бактериями.

Но приведет ли это к новой пандемии, неизвестно. В ближайшее время ученые бросят усилия на изучение всех микробных миров нашей планеты.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые требуют признать 71% нашей планеты живым существом.