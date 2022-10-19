Катастрофа як мистецтво. Підводні мікрофони запишуть звук танення айсбергів

Художниця Шивон Макдональд перетворить записи на акустичну інсталяцію, яка досліджуватиме вплив людства на океан.

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Підводні мікрофони в океані біля Гренландії, щоб записати й зберегти звуковий ландшафт танення айсбергів, встановлює спільна експедиція вчених і відомої ірландської художниці.

Гідрофони записуватимуть звуки щогодини протягом двох років. Потім їх усі зберуть, а отримані дані перетворять на акустичну композицію. Прилади опустять на різні рівні й температури, щоб реєструвати землетруси, дику природу, зсуви, пише The Gurdian.

Так поступово створять архів "пам'яті океану". Художниця порівнює звук у гідрофонах зі своєрідною капсулою часу. Експедиція розгорнула 5 причалів із гідрофонами, але всього 12 причалів у протоці Девіса — арктичні ворота між Гренландією та Канадою.

Записи будуть доступні у 2024 році. Макдональд планує залучити композитора, щоб перетворити їх на акустичну інсталяцію. Також вона планує створити скульптури та картини за мотивами поїздки.

[ + – ] Океанографічний причал, розгорнутий у попередній експедиції Фото: Гренландия

За фінансування полярної програми Національного наукового фонду США команда дослідників із Європи, США та Канади з 21 людини 4 тижні перебувала в морі, вивчаючи солоність моря, міграції китів, інші явища. Матеріал буде використаний для наукового аналізу та творів мистецтва, включаючи картини, скульптури та фільми.

Ініціатива з'явилася через докази того, що танення льодовиків Гренландії призведе до значного підвищення рівня моря. Дослідження в журналі Nature Climate Change прогнозує підвищення на 26 см лише від Гренландії. Торішнє дослідження продемонструвало, що зараз значна частина крижаного щита Гренландії перебуває на межі переломного моменту. Після нього прискорене танення буде неминучим навіть у разі зупинки потепління у світі.

Сама Макдональд також зауважила, що льоду поменшало, ніж під час останнього візиту у 2017 році. Але це не завадило морському життю адаптуватися.

"Одна важлива річ, яку ми виявили, це те, що високо тут, в Арктиці, життя все ще процвітає. Хоча морський пейзаж може мати вигляд безплідного, він живий на можливості. Деякі гідрофони з іншої експедиції повернулися зі звуками, схожими на інопланетних створінь, що випливають із Гренландського океану. Лишайники та крихітні рослини жили в симбіозі з іржавими поверхнями", — зазначила вона.

Проєкт художниці підтримали Європейська комісія, Рада мистецтв Ірландії, Триніті-коледж Дубліна, рада округу Монаган і деякі інші некомерційні організації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про можливість виникнення пандемії через танення льодовиків. Зокрема, розповідали про відновлення вірусів віком тисячі років.