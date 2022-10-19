В древнем черноморском городе нашли могилу жрицы Афродиты Урании (фото)

Как отмечают эксперты, еще одной интригующей находкой на черноморском участке была гробница воина с мечом, изготовленным в раннесредневековом Иране.

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Около 1900 лет назад жрица Афродиты Урании умерла и была похоронена в Фанагории — городе на побережье Таманского полуострова на юге России, пишет Haaretz.

Ее могила находилась вместе с другими телами в некрополе древнего города, и хотя в этом не было ничего особенно необычного, она была жрицей культа Афродиты. Еще одной интригующей находкой на черноморском участке была гробница воина с мечом, изготовленным в раннесредневековом Иране.

[ + – ] Археологические раскопки, проводимые учеными

В захоронении женщины находились разные украшения, включая серебряный медальон с изображением богини и знаков зодиака, за исключением Водолея и Весов. Такие медальоны были распространены на территории Боспорского царства еще 2300 лет назад. И, нет, медальон размером около 7 см в диаметре и 15 мм толщиной не был сломан, поэтому непонятно, почему пропали Водолей и Весы. Подобные медальоны использовались по-разному: как броши, как аксессуары для головных уборов и как подвески.

Ювелирное изделие было обнаружено в нижней части груди женщины. С обратной стороны имеется скоба, через которую можно было продеть шнурок и носить медальон как подвеску. Похоже, именно так медальон и носила жрица, но этот вопрос еще изучается.

[ + – ] Изображения знаков зодиака вокруг богини также указывают на то, что это действительно Афродита Урания

Как исследователи пришли к выводу, что на орнаменте изображена не кто иная, как Афродита Урания? По словам специалистов, они основывали свое решение на иконографических особенностях образа богини, а также сходных изображений на других аналогичных находках в регионе.

"Изображения знаков зодиака вокруг богини также указывают на то, что это действительно Афродита Урания, так как подчеркивают ее небесную ипостась", — добавили эксперты.

Афродита Урания — эпитет древнегреческой богини Афродиты, обозначающей ее как небесную или духовную ипостась.

[ + – ] На женщине также были серебряные серьги с подвесками в виде голубей и перстни с настолько плохо сохранившимися изображениями

На женщине также были серебряные серьги с подвесками в виде голубей и перстни с настолько плохо сохранившимися изображениями, что их невозможно разобрать. Среди прочего погребального инвентаря были красноглиняный кувшин с витой ручкой, железные ножницы с бронзовой ручкой, бронзовое зеркало, нить из 157 бус и три бронзовые монеты.

Тот факт, что члены древнегреческого пантеона поклонялись в Тамани 1 века, не удивителен. Христианство дошло до этого региона только в Средние века, до которых люди следовали славянским языческим религиям, а до этого некоторые явно предпочитали эллинистический пантеон.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное археологическое открытие. Так, в Турции они наткнулись на гробницу Святого Николая. Захоронение находилось в затопленной поднимающимся Средиземным морем церкви.