У стародавньому чорноморському місті знайшли могилу жриці Афродіти Уранії (фото)

Як зазначають експерти, ще однією знахідкою, що інтригує, на чорноморській ділянці була гробниця воїна з мечем, виготовленим у ранньосередньовічному Ірані.

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Близько 1900 років тому жриця Афродіти Уранії померла і була похована у Фанагорії – місті на узбережжі Таманського півострова на півдні Росії, пише Haaretz.

Її могила була разом з іншими тілами в некрополі стародавнього міста, і хоча в цьому не було нічого особливо незвичайного, вона була жрицею культу Афродіти. Ще однією знахідкою на чорноморській ділянці, що заінтригувала, була гробниця воїна з мечем, виготовленим у середньовічному Ірані.

[ + – ] Археологічні розкопки, які проводять вчені

У похованні жінки знаходилися різні прикраси, зокрема срібний медальйон із зображенням богині та знаків зодіаку, за винятком Водолія та Терезів. Такі медальйони були поширені біля Боспорського царства ще 2300 років тому. І, ні, медальйон розміром близько 7 см у діаметрі та 15 мм завтовшки не був зламаний, тому незрозуміло, чому зникли Водолій та Терези. Подібні медальйони використовувалися усіляко: як брошки, аксесуари для головних уборів і як підвіски.

Ювелірний виріб було виявлено у нижній частині грудей жінки. На звороті є скоба, через яку можна було просмикнути шнурок і носити медальйон як підвіску. Схоже, саме так медальйон жриця і носила, але це питання ще вивчається.

[ + – ] Зображення знаків зодіаку навколо богині також вказують на те, що це справді Афродіта Уранія

Як дослідники дійшли висновку, що на орнаменті зображена саме Афродіта Уранія? За словами фахівців, вони ґрунтували своє рішення на іконографічних особливостях образу богині, а також подібних зображень на інших аналогічних знахідках у регіоні.

"Зображення знаків зодіаку навколо богині також вказують на те, що це справді Афродіта Уранія, оскільки наголошують на її небесній іпостасі", — додали експерти.

Афродіта Уранія — епітет давньогрецької богині Афродіти, що позначає її як небесну чи духовну іпостась.

[ + – ] На жінці також були срібні сережки з підвісками у вигляді голубів і персні з зображеннями, що дуже погано збереглися

На жінці також були срібні сережки з підвісками у вигляді голубів і персні з зображеннями, що настільки погано збереглися, що їх неможливо розібрати. Серед іншого похоронного інвентарю були червоноглиняний глечик з крученою ручкою, залізні ножиці з бронзовою ручкою, бронзове дзеркало, нитка зі 157 намистинок і три бронзові монети.

Той факт, що члени давньогрецького пантеону поклонялися Тамані 1 століття, не дивний. Християнство дійшло до цього регіону лише в Середні віки, до яких люди дотримувалися слов'янських язичницьких релігій, а до цього деякі явно надавали перевагу елліністичному пантеону.

Нагадаємо, що раніше вчені здійснили інше не менш цікаве археологічне відкриття. Так, у Туреччині вони натрапили на гробницю Святого Миколая. Поховання знаходилося в церкві, яку затопило Середземне море.