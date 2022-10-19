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Технологии и наука

Помог студент. В Египте нашли старейшую карту звездного неба во всем мире

Пергамент, Египет, Гиппарх карта, астрономические открытия

Нашли доказательства, что первую карту звезд создал астроном Гиппарх.

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Утраченный звездный каталог Гиппарха, возможно, обнаружили на пергаменте в Египте. Он сохранялся в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Это была древнейшая попытка составить карту всего ночного неба.

Помог сделать новое открытие студента Джейми Клэр, ученик ведущего ученого-библеиста Питера Уильямса. В 2012 году он заметил кое-что интересное по буквам христианской рукописи, которую он анализировал в Кембриджском университете, пишет Science Alert.

Студент случайно наткнулся на отрывок на греческом языке, который часто приписывали астроному Эратосфену. В 2017 году мультиспектральное изображение документа обнаружило 9 страниц с переписанным текстом. Находка довольно обычная – пергамент был ценным товаром раньше, поэтому ученые нередко соскребали старую кожу для повторного использования.

Однако, пересматривая результаты еще раз во второй год пандемии, Уильямс заметил некоторые нечетные цифры в фолиантах монастыря Святой Екатерины. Поэтому он передал страницу научным историкам во Франции. Исследователи были в шоке. Историк Виктор Гиссемберг из Французского Национального научно-исследовательского центра CNRS в Париже сообщил, что они получили звездные координаты.

К сожалению, нельзя сказать с полной уверенностью, кто написал эти координаты. Однако эксперты знают, что греческий астроном Гиппарх работал над каталогом звезд западного неба между 162 и 127 годами до н.э. Иногда его называют "отцом астрономии" и приписывают ему открытие того, как Земля "качается" вокруг своей оси во время того, что сейчас известно как прецессия. Он также считается первым, кто вычислил движение Солнца и Луны.

Звездная карта на пергаментах имеет примерно те же координаты звезд, которые соответствовали ожидаемой прецессии в 129 г. до н. е. Это период, когда жил Гиппарх. Кроме того, в единственной другой работе, которую оставил астроном, многие координаты тоже совпадают с документом из монастыря.

Сейчас можно восстановить разборчивые координаты только одного созвездия из фолиантов из Египта – Corona Borealis. Но исследователи считают, что все ночное небо было нанесено на карту Гиппархом в какой-то момент. Согласно им, скрытый фрагмент текста читается так:

"Corona Borealis, лежащая в северном полушарии, в длину охватывает 9°¼ от первого градуса Скорпиона до 10°¼8 в том же знаке зодиака (т.е. в Скорпионе). В ширину она охватывает 6° от 49° от севера. Полюс до 55°.

В нем лидирует (т.е. первой восходит) звезда (β CrB) к западу от яркой (α CrB), находясь в Скорпионе 0,5°. Четвертая9 звезда (ι CrB) восточнее яркой (α CrB) является последней (т.е. восходит) [. . .]10 49° от Северного полюса. Самый южный (δ CrB) — третий, считая от яркого (α CrB) к востоку, который находится на 55 ° от Северного полюса".

Обозначения соответствуют древнегреческой терминологии. "Длина" – это протяжение созвездия с востока на запад, тогда как "широта" – описание расширения созвездия с севера на юг.

Математика Гиппарха выглядит более надежной, чем у Птолемея. Он ошибся всего на один градус от того, что позже обнаружат современные астрономы. Кроме того, есть другая рукопись, латинский перевод Phaenomena с 8 века нашей эры. Он имеет структуру и терминологию, похожую на отрывок Corona Borealis. Это указывает на то, что рукопись ссылалась на Гиппарха. В этом документе изображены созвездия Большой Медведицы, Малой Медведицы и Дракона. Описание звезд совпадает с тем, что видно в комментарии Гиппарха.

Ранее астрономы предполагали, что Гиппарах написал оригинальные координаты, цитировавшиеся в этих латинских документах. Ученые надеются найти больше доказательств этому в пергаментах из монастыря.

Напомним, ранее Фокус писал о находке новых реликвий в гробнице императора династии Хань, которая рассказала немало тайн об эпохе.