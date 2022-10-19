Допоміг студент. У Єгипті знайшли найстарішу карту зоряного неба в усьому світі

Знайшли докази, що першу карту зірок створив астроном Гіппарх.

Related video

Втрачений зірковий каталог Гіппарха, можливо, виявили на пергаменті Єгипту. Він зберігався в монастирі Святої Катерини на Синайському півострові. Це була найдавніша спроба скласти мапу всього нічного неба.

Допоміг зробити нове відкриття студента Джеймі Клер, учень провідного вченого-біблеїста Пітера Вільямса. У 2012 році він помітив дещо цікаве за літерами християнського рукопису, який він аналізував у Кембриджському університеті, пише Science Alert.

Студент випадково натрапив на уривок грецькою мовою, який часто приписували астроному Ератосфену. У 2017 році мультиспектральне зображення документа виявило 9 сторінок із переписаним текстом. Знахідка досить проста — пергамент був цінним товаром раніше, тому вчені нерідко зіскребали стару шкіру для повторного використання.

Проте, переглядаючи результати ще раз на другий рік пандемії, Вільямс помітив деякі непарні цифри у фоліантах монастиря Святої Катерини. Тому він передав сторінку науковим історикам у Франції. Дослідники були шоковані. Історик Віктор Гіссемберг із Французького Національного науково-дослідного центру CNRS у Парижі повідомив, що вони отримали зіркові координати.

На жаль, не можна сказати з упевненістю, хто написав ці координати. Проте експерти знають, що грецький астроном Гіппарх працював над каталогом зірок західного неба між 162 та 127 роками до н.е. Іноді його називають "батьком астрономії" та приписують йому відкриття того, як Земля "хитається" навколо своєї осі під час того, що зараз відоме як прецесія. Він також вважається першим, хто обчислив рух Сонця та Місяця.

Зоряна карта на пергаментах має приблизно самі координати зірок, які відповідали очікуваній прецесії в 129 р. до н.е. Це період, коли жив Гіппарх. Крім того, в єдиній іншій роботі, яку залишив астроном, багато координат теж збігаються з документом із монастиря.

Зараз можна відновити розбірливі координати лише одного сузір'я з фоліантів із Єгипту — Corona Borealis. Але дослідники вважають, що все нічне небо було нанесене на карту Гіппархом у якийсь момент. Відповідно до них, прихований фрагмент тексту читається так:

"Corona Borealis, що лежить у північній півкулі, в довжину охоплює 9°¼ від першого градуса Скорпіона до 10°¼8 у тому ж знаку зодіаку (тобто в Скорпіоні). У ширину вона охоплює 6° від 49° від півночі. Полюс до 55°.

У ньому лідирує (тобто перша сходить) зірка (β CrB) на захід від яскравої (α CrB), перебуваючи в Скорпіоні 0,5°. Четверта 9 зірка (ι CrB) на схід від яскравішої (α CrB) є останньою (тобто сходить) [.. .]10 49° від Північного полюса. Найпівденніший (δ CrB) — третій, вважаючи від яскравого (α CrB) на схід, який розташований на 55° від Північного полюса".

Позначення відповідають давньогрецькій термінології. "Довжина" — це протяжність сузір'я зі сходу на захід, тоді як "широта" — опис розширення сузір'я з півночі на південь.

Математика Гіппарха має надійніший вигляд, ніж у Птолемея. Він помилився лише на один градус від того, що пізніше виявлять сучасні астрономи. Крім того, є інший рукопис, латинський переклад Phaenomena з 8 століття нашої ери. Він має структуру й термінологію, схожу на уривок Corona Borealis. Це вказує на те, що рукопис посилався на Гіппарха. У цьому документі зображені сузір'я Великої Ведмедиці, Малої Ведмедиці й Дракона. Опис зірок збігається з тим, що видно в коментарі Гіппарха.

Раніше астрономи припускали, що Гіппарах написав оригінальні координати, які цитувалися в цих латинських документах. Учені сподіваються знайти більше доказів у пергаментах із монастиря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про знахідку нових реліквій у гробниці імператора династії Хань, яка розповіла чимало таємниць про епоху.