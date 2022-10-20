Тысячи лет назад. Стало известно, когда доисторические фермеры впервые использовали молоко

Согласно новому международному исследованию, молоко в Европе появилось в ранний неолитический период.

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Международное исследование, проведенное Бристольским университетом и опубликованное в записях Национальной академии наук (PNAS) показало, что на территории Центральной Европы фермеры впервые использовали молоко в ранний неолитический период.

Это произошло около 7400 лет назад. Для получения данных ученые применили инновационную технику. Она помогла определить возраст следов молочного жира на стенках 4300 доисторических глиняных сосудов, пишет Heritage Daily.

Их собрали из 70 стран культуры линейно-ленточной керамики в Центральной Европе. Результаты исследования демонстрируют значительные отличия в потреблении молока. Только в 65% мест были обнаружены доказательства молочных жиров. Хотя употребление молока было распространенным явлением, первые фермеры не сделали его общепринятым.

Ведущий автор исследования Эммануэль Казанова прокомментировала результаты так:

"Это удивительно, что мы смогли точно отследить начало эксплуатации молока людьми в доисторическое время. Развитие агроскотоводства изменило доисторическую диету человека, введя новые пищевые продукты, такие как молоко и молочные продукты, которая продолжается до наших дней".

Исследователи сосредотачивались на изучении мест и керамике с молочными остатками. Чтобы определить начало использования молока, они применили технологию радиоуглеводной датировки. Это помогло получить около 30 новых дат, соответствующих древнейшим поселениям линейно-ленточной керамики в середине 6-го тысячелетия до нашей эры.

Профессор Эвершед, соавтор исследования, отметил, что оно чрезвычайно важно. Новые данные позволят понять практики закупки пищи в давние времена. Не считая этого, сейчас есть подтверждения того, что даже в эру раннего неолита молочные продукты были обширно распространены.

Напомним, ранее Фокус писал, что на Синайском острове в Египте нашли старейшую карту звездного неба на планете. Сделать открытие помог студент.