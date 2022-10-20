Тисячі років тому. Стало відомо, коли доісторичні фермери вперше використали молоко

Згідно з новим міжнародним дослідженням, молоко в Європі з'явилося у ранній неолітичний період.

Related video

Міжнародне дослідження, проведене Брістольським університетом та опубліковане у записах Національної академії наук (PNAS) показало, що на території Центральної Європи фермери вперше використали молоко у ранній неолітичний період.

Це сталося близько 7400 років тому. Для отримання даних вчені застосували інноваційну техніку. Вона допомогла визначити вік слідів молочного жиру на стінках 4300 доісторичних глиняних судин, пише Heritage Daily.

Їх зібрали із 70 країн культури лінійно-стрічкової кераміки у Центральній Європі. Результати дослідження демонструють значні відмінності у споживанні молока. Лише у 65% місць було виявлено докази молочних жирів. Хоча вживання молока було поширеним явищем, перші селяни не зробили його загальноприйнятим.

Головна авторка дослідження Еммануель Казанова прокоментувала результати так:

"Це дивно, що ми змогли точно відстежити початок експлуатації молока людьми у доісторичний час. Розвиток агроскотарства змінив доісторичну дієту людини, запровадивши нові харчові продукти, такі як молоко та молочні продукти, що триває до наших днів".

Дослідники зосереджувалися на вивченні місць та кераміки із молочними залишками. Щоб визначити початок використання молока, вони застосували технологію радіовуглецевого датування. Це допомогло отримати близько 30 нових дат, що відповідають найдавнішим поселенням лінійно-стрічкової кераміки в середині 6 тисячоліття до нашої ери.

Професор Евершед, співавтор дослідження, зазначив, що воно надзвичайно важливе. Нові дані дозволять зрозуміти практики закупівлі їжі у давнину. Крім цього, сьогодні є докази того, що навіть в епоху раннього неоліту молочні продукти були широко поширені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на Синайському острові в Єгипті знайшли найстарішу мапу зоряного неба на планеті. Зробити відкриття допоміг студент.