Отравиться, чтобы выжить. Каких ядовитых насекомых нужно есть ящерицам

Ящерицы питаются ядовитыми муравьями, чтобы продлить себе жизнь.

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Согласно новому исследованию, ящерицы потребляют огненных муравьев – ядовитых и инвазивных вредителей. Они распространены во многих частях света. Такая пища может оказывать защиту ящерицам от их укусов.

Переваривая и перерабатывая ядовитых муравьев, иммунная система ящериц настраивается на борьбу с ними. Этот процесс похож на своеобразное изобретение вакцины от муравьиного яда, пишет Science Alert

Это доводит мнение, что местные виды могут адаптироваться, защищая себя от захватчиков. Такая модель позволяет ящерицам сосуществовать с другими видами, а не просто быть уничтоженными изменениями окружающей среды

Биолог Трейси Лангкилд из штата Пенсильвания отмечает:

"Мы знаем, что ящерицы на территориях, где живут огненные муравьи, имеют другие иммунные профили, чем ящерицы на территориях, где их нет. Поскольку иммунная система чрезвычайно важна для выживания, мы хотели определить, можно ли эти различия в иммунных профилях непосредственно объяснить тем, что ящериц часто жалили огненные муравьи, поедали огненные муравьи или что-то другое".

Исследования проводили на восточных ящерицах (Sceloporus undulatus). Они распространены в восточной части США. Огненные муравьи (Solenopsis invicta) происходят из Южной Америки и считаются инвазивными вредителями в США. У многих видов они вызывают иммунный ответ. Следует отметить, что в некоторых случаях для ящериц доза яда может быть смертельной.

В течение трех недель одну группу из 17 ящериц кормили огненными муравьями (группа Fed). В то же время другую группу из 18 ящериц кусали огненные муравьи (группа Stung) трижды в неделю. После окончания этого периода у ящериц оценивали шесть разных показателей иммунного ответа.

По сравнению с группой Stung, ящерицы Fed получили три показателя повышенного иммунитета:

у них наблюдалось увеличение типа лейкоцитов, называемых базофилами, ответственными за воспалительные реакции во время иммунного ответа;

повышение уровня иммуноглобулиновых антител (IgM), реагирующих на яд огненного муравья;

повышение активности комплемента, поддерживающего иммунный ответ организма.

Ведущий автор исследования Кэтрин Тайлан из штата Пенсильвания отметила, что все эти три качества помогут ящерицам бороться с ядом огненных муравьев. Специфическая связка антител для огненных муравьев и дополнения могут инкапсулировать яд, чтобы он больше не влиял на организм отрицательным образом. Ученые предполагают, что потребление муравьев стимулирует усиление иммунного ответа, действующего как вакцина.

Проведя сравнение объектов исследования группы Fed с дикими ящерицами, также заметили несколько схожие изменения. Высшее количество базофилов и IgM, специфичных для огненных муравьев, было сходным в обеих группах. А это свидетельствует о том, что маркеры являются результатом поедания огненных муравьев.

Однако, некоторые отличия были заметны тоже. Ученые предполагают, что некоторые показатели у полевых ящериц могли указывать на результат встречи от огненных муравьев. Возможно, это касалось совсем других вещей.

Определение того, как огненные муравьи изменяют иммунный профиль ящериц, дает информацию об одном из способов, которым местные виды могут адаптироваться к изменяющимся экологическим условиям, — говорят ученые.

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