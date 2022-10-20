Отруїтися, щоб вижити. Яких отруйних комах потрібно їсти ящіркам

Ящірки харчуються отруйними мурахами, щоб продовжити життя.

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Згідно з новим дослідженням, ящірки споживають вогняних мурах — отруйних та інвазивних шкідників. Вони поширені у багатьох частинах світу. Така їжа може захищати ящірок від їхніх укусів.

Перетравлюючи та переробляючи отруйних мурах, імунна система ящірок налаштовується на боротьбу з ними. Цей процес схожий на своєрідний винахід вакцини від отрути мурашки, пише Science Alert.

Це доводить, що місцеві види можуть адаптуватися, захищаючи себе від загарбників. Така модель дозволяє ящіркам співіснувати з іншими видами, а не просто бути знищеними змінами навколишнього середовища.

Біолог Трейсі Лангкілд зі штату Пенсільванія зазначає:

"Ми знаємо, що ящірки на територіях, де живуть вогняні мурахи, мають інші імунні профілі, ніж ящірки на територіях, де їх немає. Оскільки імунна система є надзвичайно важливою для виживання, ми хотіли визначити, чи можна ці відмінності в імунних профілях безпосередньо пояснити тим, що ящірок часто жалили вогняні мурахи, поїдали вогняні мурахи або щось інше.

Дослідження проводили на східних ящірках (Sceloporus undulatus). Вони поширені у східній частині США. Вогняні мурахи (Solenopsis invicta) походять з Південної Америки і вважаються інвазивними шкідниками США. У багатьох видів вони викликають імунну відповідь. Варто зазначити, що в деяких випадках для ящірок доза отрути може бути смертельною.

Протягом трьох тижнів одну групу із 17 ящірок годували вогняними мурахами (група Fed). У той же час іншу групу з 18 ящірок кусали вогняні мурахи (група Stung) тричі на тиждень. Після закінчення цього періоду в ящірок оцінювали шість різних показників імунної відповіді.

Порівняно з групою Stung, ящірки Fed отримали три показники підвищеного імунітету:

у них спостерігалося збільшення типу лейкоцитів, званих базофілами, відповідальними за запальні реакції під час імунної відповіді;

підвищення рівня імуноглобулінових антитіл (IgM), що реагують на отруту вогняної мурахи;

підвищення активності комплементу, що підтримує імунну відповідь організму.

Провідна авторка дослідження Кетрін Тайлан зі штату Пенсільванія зазначила, що всі ці три якості допоможуть ящіркам боротися з отрутою вогняних мурах. Специфічна зв'язка антитіл для вогняних мурах і доповнення можуть інкапсулювати отруту, щоб вона більше не впливала на організм негативно. Учені припускають, що споживання мурах стимулює посилення імунної відповіді, що діє як вакцина.

Провівши порівняння об'єктів дослідження групи Fed із дикими ящірками, також помітили дещо схожі зміни. Вища кількість базофілів та IgM, специфічних для вогняних мурах, була схожою в обох групах. А це свідчить про те, що маркери є результатом поїдання вогняних мурах.

Однак деякі відмінності були помітні теж. Учені припускають, деякі показники у польових ящірок могли вказувати на результат зустрічі від вогняних мурах. Можливо, це стосувалося зовсім інших речей.

Визначення того, як вогняні мурахи змінюють імунний профіль ящірок, дає інформацію про один зі способів, яким місцеві види можуть адаптуватися до екологічних умов, що змінюються, — кажуть вчені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сенсаційне одкровення вчених. Після 100 років вони змогли відкрити місце розмноження вугрів.