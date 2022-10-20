Ученые создали в лаборатории сверхсмертоносный штамм COVID-19. Но это не точно

Вирус действительно был создан и во время исследования погибли 80% подопытных, но ученые уверяют, что все вовсе не так, как выглядит.

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Новое исследование ученых из Бостонского университета наделало много шума. Все началось с того, что один из британских таблоидов опубликовал сенсационный отчет об исследовании — "ученые создали необычайно смертоносный новый штамм COVID". В публикации также говорилось, что летальный исход при заражении этим вирусом составляет 80%, пишет Futurism.

Несмотря на то, что вирус действительно был создан в лаборатории, а потери среди подопытных составили 80%, а может даже больше, ученые настаивают, что все не так, как подано в отчете.

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По словам ученых, исследование было направлено на то, чтобы изучить различия между исходным штаммом коронавируса, который циркулировал вначале пандемии, и штаммом Omicron, который доминирует сегодня.

По словам директора Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL) Рональда Корли, опубликованный в СМИ отчет наделал шумихи, а после его подхватили и телеканалы. В итоге, ученых обвинили в разработке "усиленных функций" коронавируса. Якобы ученые манипулировали изначальным штаммом ковида, чтобы сделать его сильнее.

Сами же исследовали уверяют, что по сути создали копию изначального штамма COVID и гибридная версия наоборот получилась менее смертоносной, чем оригинальный штамм. По словам Корли, СМИ якобы исказили исследование и преследуемые учеными цели.

Директор NEIDL также объяснил откуда взялись "80% смертности". По его словам, в исследовании ученые использовали животную модель — опыты проводились на особом типе мышей, которые очень восприимчивы. Статистика показывает, что от 80% до 100% этих мышей погибают от воздействия первоначального штамма. В то же время штамм Омикрон наоборот вызывает у этих мышей очень легкое заболевание. Вот откуда взялась цифра в 80%, но она, по заверениям Корли, ни коим образом не относится к людям.

Ранее Фокус писал о потенциально смертоносном вирусе, который заражает уже через 15 минут — он передается клещами.