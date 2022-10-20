Вчені створили у лабораторії надсмертельний штам COVID-19. Але це не точно

Вірус справді був створений і під час дослідження загинули 80% піддослідних, але вчені запевняють, що все зовсім не так, як виглядає.

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Нове дослідження вчених з університету Бостона створило багато галасу. Все почалося з того, що один із британських таблоїдів опублікував сенсаційний звіт про дослідження – "вчені створили надзвичайно смертельний новий штам COVID". У публікації також говорилося, що летальний кінець при зараженні цим вірусом становить 80%, пише Futurism.

Попри те, що вірус справді був створений у лабораторії, а втрати серед піддослідних склали 80%, а може навіть більше, вчені наполягають, що все не так, як подано у звіті.

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За словами вчених, дослідження було спрямоване на те, щоб вивчити різницю між вихідним штамом коронавірусу, який циркулював спочатку пандемії, та штамом Omicron, який домінує сьогодні.

За словами директора Національної лабораторії нових інфекційних захворювань (NEIDL) Рональда Корлі, опублікований у ЗМІ звіт наробив галасу, а потім його підхопили і телеканали. У результаті вчених звинуватили у розробці "посилених функцій" коронавірусу. Нібито вчені маніпулювали початковим штамом ковіда, щоб зробити його сильнішим.

Самі ж дослідники запевняють, що власне створили копію початкового штаму COVID і гібридна версія навпаки вийшла менш смертельною, ніж оригінальний штам. За словами Корлі, ЗМІ нібито спотворили дослідження та цілі, що переслідуються вченими.

Директор NEIDL також пояснив, звідки взялися "80% смертності". За його словами, у дослідженні вчені використовували тваринну модель — досліди проводилися на особливому типі мишей, які дуже вразливі. Статистика показує, що з 80% до 100% цих мишей гинуть від дії початкового штаму. Водночас штам Омікрон, навпаки, викликає у цих мишей дуже легке захворювання. Ось звідки взялася цифра в 80%, але вона, як запевняє Корлі, жодним чином не відноситься до людей.

Раніше Фокус писав про потенційно смертельний вірус, який заражає вже через 15 хвилин — він передається кліщами.