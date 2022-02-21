Заражає через 15 хвилин. У США кліщі розносять потенційно смертельний вірус

Вірус Повассан спричиняє лихоманку, враження центральної нервової системи й енцефаліт.

В американському штаті Пенсільванія у 9 із 10 кліщів у парку виявили потенційно смертельний вірус Повассан (Powassan). Заразити цим вірусом може кліщ Ixodes scapularis, пише наукове видання Live Science.

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Повассан також називають "вірусом оленячого кліща" або "вірусом чорноного кліща". Цей рідкісний вірус може спричинити інфекції з тяжкими та тривалими неврологічними наслідками. Він передається укусом інфікованих самок чорноногих кліщів (Ixodes scapularis). Влада штату побоюється, що в майбутньому цей вірус та інші захворювання, що передають кліщі, стануть поширенішими.

Вірус передається через 15 хвилин після укусу, що набагато швидше, ніж час від укусу до зараження в інших кліщових захворюваннях. Наприклад, при хворобі Лайма кліщ повинен прикріпитися до людини на триваліший час — не менш як на добу для передачі хвороби.

Вперше Повассан зареєстрували у 1952 році. Перша дитина, яку заразив вірус, померла. На сьогодні не існує вакцини чи противірусного препарату, ліки досі розробляють. Тому профілактика укусів кліщів — найкращий запобіжний захід.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань, багато людей, інфікованих вірусом Повассан, не відчувають симптомів. Але ті, що переносяться із симптомами, — можуть бути смертельними. Інфікований переносить лихоманку, біль голови, блювання і слабкість. Тяжкі симптоми включають сплутаність свідомості, втрату координації, труднощі з промовою і судоми.

За статистикою, приблизно 1 із 10 випадків зараження вірусом спричиняє летальний результат. Водночас близько половини людей, які перенесли важку форму захворювання, мають довгострокові неврологічні проблеми зі здоров'ям.

Фахівці припускають, що кількість заражених кліщів збільшується через зміну клімату. Підвищення температури та вологість, ймовірно, сприяють розмноженню та розповсюдженню кліщів.

Нагадаємо, вчені розробляють вакцину від кліщів. Новий препарат схожий на вакцину від коронавірусу і показав свою ефективність під час випробування на морських свинках. Раніше фахівці виявили неприємний факт: у порах людини мешкають кліщі. Вони нешкідливі, і щоб мінімізувати їх вплив, достатньо дотримуватися правил гігієни.