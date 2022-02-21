Заражает через 15 минут. В США клещи разносят потенциально смертельный вирус
Вирус Повассан вызывает лихорадку, поражения центральной нервной системы а также энцефалит.
В американском штате Пенсильвания у 9 из 10 клещей в парке обнаружили потенциально смертельный вирус Повассан (Powassan). Заразить этим вирусом может клещ Ixodes scapularis, пишет научное издание Live Science.
Повассан также называют "вирусом оленьего клеща" или "вирусом черноногого клеща". Этот редкий вирус может вызвать инфекции с тяжелыми и длительными неврологическими последствиями. Он передается при укусах инфицированных самок черноногих клещей (Ixodes scapularis). Власти штата опасаются, что в будущем этот вирус и другие заболевания, передаваемые клещами, станут более распространенными.
Вирус передается через 15 минут после укуса, что намного быстрее, чем время от укуса до заражения при других клещевых заболеваниях. К примеру, при болезни Лайма клещ должен прикрепиться к человеку на более длительное время — не менее суток для передачи болезни.
Впервые Повассан зарегистрировали в 1952 году. Первый ребенок, который был заражен вирусом, умер. На сегодня не существует вакцины или противовирусного препарата, лекарство до сих пор в разработке. Поэтому профилактика укусов клещей — лучшая мера предосторожности.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, многие люди, инфицированные вирусом Повассан, не чувствуют симптомов. Но те, которые переносятся с симптомами — могут быть смертельными. Инфицированный переносит лихорадку, головную боль, рвоту и слабость. Тяжелые симптомы включают в себя спутанность сознания, потерю координации, трудности с речью и судороги.
По статистике, примерно 1 из 10 случаев заражения вирусом приводит к летальному исходу. При этом, около половины людей, которые перенесли тяжелую форму заболевания, имеют долгосрочные неврологические проблемы со здоровьем.
Специалисты предполагают, что количество зараженных клещей увеличивается из-за изменения климата. Повышение температуры и влажность, вероятно, способствуют размножению и распространению клещей.
Напомним, ученые разрабатывают вакцину от клещей. Новый препарат похож на вакцину от коронавируса и уже показал свою эффективность во время испытания на морских свинках. Ранее специалисты обнаружили неприятный факт: в порах человека обитают клещи. Они безобидны, и чтобы минимизировать их влияние — достаточно придерживаться правил гигиены.