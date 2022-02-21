Заражает через 15 минут. В США клещи разносят потенциально смертельный вирус

Вирус Повассан вызывает лихорадку, поражения центральной нервной системы а также энцефалит.

В американском штате Пенсильвания у 9 из 10 клещей в парке обнаружили потенциально смертельный вирус Повассан (Powassan). Заразить этим вирусом может клещ Ixodes scapularis, пишет научное издание Live Science.

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Повассан также называют "вирусом оленьего клеща" или "вирусом черноногого клеща". Этот редкий вирус может вызвать инфекции с тяжелыми и длительными неврологическими последствиями. Он передается при укусах инфицированных самок черноногих клещей (Ixodes scapularis). Власти штата опасаются, что в будущем этот вирус и другие заболевания, передаваемые клещами, станут более распространенными.

Вирус передается через 15 минут после укуса, что намного быстрее, чем время от укуса до заражения при других клещевых заболеваниях. К примеру, при болезни Лайма клещ должен прикрепиться к человеку на более длительное время — не менее суток для передачи болезни.

Впервые Повассан зарегистрировали в 1952 году. Первый ребенок, который был заражен вирусом, умер. На сегодня не существует вакцины или противовирусного препарата, лекарство до сих пор в разработке. Поэтому профилактика укусов клещей — лучшая мера предосторожности.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, многие люди, инфицированные вирусом Повассан, не чувствуют симптомов. Но те, которые переносятся с симптомами — могут быть смертельными. Инфицированный переносит лихорадку, головную боль, рвоту и слабость. Тяжелые симптомы включают в себя спутанность сознания, потерю координации, трудности с речью и судороги.

По статистике, примерно 1 из 10 случаев заражения вирусом приводит к летальному исходу. При этом, около половины людей, которые перенесли тяжелую форму заболевания, имеют долгосрочные неврологические проблемы со здоровьем.

Специалисты предполагают, что количество зараженных клещей увеличивается из-за изменения климата. Повышение температуры и влажность, вероятно, способствуют размножению и распространению клещей.

Напомним, ученые разрабатывают вакцину от клещей. Новый препарат похож на вакцину от коронавируса и уже показал свою эффективность во время испытания на морских свинках. Ранее специалисты обнаружили неприятный факт: в порах человека обитают клещи. Они безобидны, и чтобы минимизировать их влияние — достаточно придерживаться правил гигиены.