Паразиты уползут сами. Ученые из Йельского университета разрабатывают вакцину от клещей

Новая мРНК вакцина показала свою эффективность на животных и в ближайшем будущем будет протестирована на людях.

Ученые из Йельского университета создали мРНК вакцину, которая защищает от укусов клещей и помогает избавиться от насекомого до того, как оно передаст одно из многих опасных заболеваний. Испытания на морских свинках показали, что иммунная система успешно справляется с задачей защиты организма, сообщает New Atlas.

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Клещи, кусая человека, могут заразить организм более чем десятком опасных болезней. Самая известная из них – это болезнь Лайма, которую вызывает бактерия Borrelia burgdorferi. Эта болезнь может привести к кардио-, неврологическим и ревматологическим проблемам у человека.

Особенность новой вакцины

В отличие от предыдущих вакцин, которые противостоят именно бактерии, новая вакцина противостоит самому клещу. Новая вакцина похожа на вакцины от Covid-19, но вместо того, чтобы создавать белки, атакующие вирус, она стимулирует производство белков, обнаруженных в слюне черноногого клеща Ixodes scapularis. Вакцина под названием 19ISP показала свою эффективность во время испытания на морских свинках.

"Во время испытаний иммунная система быстро реагировала и оказывала сопротивление, в итоге клещи быстро отделялись от свинок", — говорит Андалиб Саджид из Йельского университета.

[ + – ] Черноногий клещ Фото: wikipedia

По словам ученого, во время эксперимента, иммунный ответ не только препятствовал "питанию" клеща, но и позволил предотвратить заражение бактерией, вызывающей болезнь Лайма. Данные исследования показывают, что данная вакцина может помочь предотвратить заражение большинством болезней, которые передают клещи.

Испытания на людях и выявленные проблемы

Ученые говорят, что испытания на людях можно будет провести только через несколько лет, поскольку есть некоторые проблемы. Вакцина показала свою эффективность на морских свинках, но отказалась работать при введении ее мышам. Исследователи предполагают, что клещи, для которых мыши являются переносчиками, создали уникальные способы сосуществования с ними. Поэтому требуются дополнительные исследования на других животных.

Эта вакцина уникальна тем, что нацелена на переносчика болезни, а не на саму болезнь. Поэтому она сможет защитить от всех видов болезней, которые передают клещи, говорит Эрол Фикриг из Йельского университета. По его словам, вакцина будет работать в организме человека следующим образом: она подаст сигнал, что человека укусил клещ и можно будет быстро удалить насекомое, до того, как оно внедрит в организм болезнетворную бактерию.

"Появится покраснение и зуд, это будет похоже на укус комара, и человек сможет быстро понять, что его укусили и удалит клеща, до того, как он сможет заразить организм", — объясняет Фикриг.