Паразити відповзуть самі. Учені з Єльського університету розробляють вакцину від кліщів

Нова мРНК вакцина показала свою ефективність на тваринах і в найближчому майбутньому буде протестована на людях.

Учені з Єльського університету створили мРНК вакцину, яка захищає від укусів кліщів і допомагає позбавитися комахи до того, як вона передасть одне з багатьох небезпечних захворювань. Випробування на морських свинках показали, що імунна система успішно справляється із завданням захисту організму, повідомляє New Atlas.

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Кліщі, кусаючи людину, можуть заразити організм понад десятком небезпечних хвороб. Найвідоміша з них – це хвороба Лайма, що викликає бактерія Borrelia burgdorferi. Ця хвороба може призвести до кардіо-, неврологічних та ревматологічних проблем у людини.

Особливість нової вакцини

На відміну від попередніх вакцин, які протистоять саме бактерії, нова вакцина протистоїть самому кліщу. Нова вакцина схожа на вакцини від Covid-19, але замість того, щоб створювати білки, що атакують вірус, вона стимулює виробництво білків, виявлених у слині чорноногого кліща Ixodes scapularis. Вакцина під назвою 19ISP показала свою ефективність під час випробування на морських свинках.

"Під час випробувань імунна система швидко реагувала і чинила опір, у результаті кліщі швидко відокремлювалися від свинок", — каже Андаліб Саджід з Єльського університету.

[ + – ] Чорноногий кліщ Фото: wikipedia

За словами вченого, під час експерименту імунна відповідь не тільки перешкоджала "живленню" кліща, але й дозволила запобігти зараженню бактерією, що викликає хворобу Лайма. Дані дослідження показують, що ця вакцина може допомогти запобігти зараженню більшістю хвороб, що передають кліщі.

Випробування на людях та виявлені проблеми

Учені кажуть, що випробування на людях можна буде провести лише за кілька років, оскільки є деякі проблеми. Вакцина показала свою ефективність на морських свинках, але відмовилася працювати під час введення її мишам. Дослідники припускають, що кліщі, для котрих миші є переносниками, створили унікальні способи співіснування з нею. Тому потрібні додаткові дослідження інших тварин.

Ця вакцина унікальна тим, що орієнтована на переносника хвороби, а не на саму хворобу. Тому вона зможе захистити від усіх видів хвороб, які передають кліщі, каже Ерол Фікріг із Єльського університету. За його словами, вакцина працюватиме в організмі людини таким чином: вона подасть сигнал, що людину вкусив кліщ і можна буде швидко видалити комаху, до того як вона введе в організм хвороботворну бактерію.

"З'явиться почервоніння і свербіж, це буде схоже на укус комара, і людина зможе швидко зрозуміти, що її вкусили і видалить кліща, до того, як він зможе заразити організм", — пояснює Фікріг.