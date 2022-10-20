В Швеции нашли единственный в своем роде амулет "молот Тора"

Этот амулет был отлит из свинца в конце 10 века. Его длина составляет около 3 см. В верхней части просверлено небольшое отверстие для удержания пряжи или веревки.

Related video

В ходе своих недавних археологических раскопок в Исбю (Швеция) исследователи наткнулась на амулет "молот Тора", пишет Ancient Origins.

Тонкий амулет в форме молота был отлит из свинца в конце 10 века. Его длина составляет около 3 см. В верхней части просверлено небольшое отверстие для удержания пряжи или веревки. Это наводит археологов на мысль, что молот носили на шее как защитный амулет.

Этот молот Тора называют единственным в своем роде, потому что он представляет собой первый подобный молот, когда-либо обнаруженный в округе Халланд.

[ + – ] "Молот Тора" носили во время религиозного переходного периода, когда местность начала христианизироваться

"Молот Тора" носили во время религиозного переходного периода, когда местность начала христианизироваться. Как отмечают ученые, скорее всего, это было проявлением и желанием не расставаться с асатру — поклонением скандинавским богам, когда христианство достигло Скандинавии.

Таким образом, можно предположить, что около 1000 лет назад некий викинг выступал против христианства. Возможно, он носил этот амулет, чтобы защитить себя, но не от какой-либо доступной ему труппы темных сил из скандинавской мифологии, а скорее, от христиан. Не следует забывать, что для викингов, поклонявшихся пантеону древнескандинавских божеств, христиане и их относительно новый "единый бог" были кощунственными, чужими и злыми перед лицом старых обычаев севера.

Другие артефакты на этом месте включали монеты, относящиеся к древнеримскому периоду и раннему железному веку.

Напомним, что ранее в Сирии археологи наткнулись на самую редкую мозаику, изображающую Троянскую войну. Захватывающее произведение искусства римской эпохи демонстрировало несущие мечи и щиты, а также изображения свирепых амазонок, сражавшихся на стороне народа Трои.