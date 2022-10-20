У Швеції знайшли єдиний у своєму роді амулет "молот Тора"

Цей амулет відлили зі свинцю наприкінці 10 століття. Його довжина становить близько 3 см. У верхній частині просвердлено невеликий отвір для утримання пряжі або мотузки.

Related video

Під час своїх нещодавніх археологічних розкопок в Ісбю (Швеція) дослідники натрапили на амулет "молот Тора", пише Ancient Origins.

Тонкий амулет у формі молота відлили зі свинцю наприкінці 10 століття. Його довжина становить близько 3 см. У верхній частині просвердлено невеликий отвір для утримання пряжі або мотузки. Це наводить археологів на думку, що молот носили на шиї як захисний амулет.

Цей молот Тора називають єдиним у своєму роді, тому що він є першим подібним молотом, коли-небудь виявленим в окрузі Халланд.

[ + – ] "Молот Тора" носили під час релігійного перехідного періоду, коли місцевість почала християнізуватися

"Молот Тора" носили під час релігійного перехідного періоду, коли місцевість почала християнізуватися. Як зазначають учені, найімовірніше, це було проявом і бажанням не розлучатися з асатру — поклонінням скандинавським богам, коли християнство досягло Скандинавії.

Отже, можна припустити, що близько 1000 років тому якийсь вікінг виступав проти християнства. Можливо, він носив цей амулет, щоб захистити себе, але не від будь-якої доступної йому трупи темних сил зі скандинавської міфології, а, скоріше, від християн. Не слід забувати, що для вікінгів, які поклонялися пантеону давньоскандинавських божеств, християни та їхній відносно новий "єдиний бог" були блюзнірськими, чужими та злими перед старими звичаями півночі.

Інші артефакти на цьому місці включали монети, що належать давньоримського періоду та ранньої залізної доби.

Нагадаємо, що раніше в Сирії археологи натрапили на найрідкіснішу мозаїку, що зображує Троянську війну. Захопливий витвір мистецтва римської епохи демонстрував людей, які несли мечі та щити, а також зображення лютих амазонок, які билися на боці народу Трої.