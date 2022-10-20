Уникальная косметологическая процедура. Тунец использует акул как скраб

Способ взаимодействия разных животных может оказать колоссальное влияние на будущее океана.

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Новое исследование в PLOS One указывает на то, что рыбы, обитающие в открытом океане, такие как тунец, используют акул в интересных целях. Они трутся о них, используя их как скраб.

Такие действия, вероятно, преследуют цель удаления паразитов, отшелушивание мертвой кожи или других раздражителей. Этот вид является хозяином разнообразного массива паразитов, но среда предоставила мало возможностей для их удаления, пишет Science Alert.

В ходе исследования зафиксировали взаимодействия в 3-х океанах: Индийском, Тихом и Атлантическом. Выяснили, что рыбы предпочитали скрестись на акулах. Воздействовал также их размер. В частности, мелкие рыбы реже скрабивались, возможно, из-за риска стать добычей. Все виды больше царапают голову и бока. Эти участки были больше поражены паразитами: глаза, жабры, ноздри и т.д.

Также ученые выяснили, что взаимодействие с акулами бывает разным. Например, тунец выглядел очень организованным – пытались прижаться к акуле в своеобразной очереди. Вместо этого радужная макрель была беспокойной и подплывала хаотично. Но все хотели попасть поближе к коже акулы, состоящей из дермальных зубов.

Вывод сделали после анализа тысячи часов видео с подводных камер. Собранные данные требовались для определения тенденций численности популяции. Но при просмотре увидели тунца, который приближался к хвосту шелковой акулы и оставался там некоторое время. Равномерно смогли выявить такие же взаимодействия у остальных видов рыб.

Ученые также говорят, что такая интеракция в океане чрезвычайно важна. Пока мало прямых наблюдений за поведением животных. Но такие взаимодействия очень полезны. Более здоровые животные чаще размножаются и передают свои гены следующим поколениям. Так может быть и в этом случае.

В то же время исследователи бьют тревогу из-за сокращения популяций акул. Их исчезновение немало навредит рыбам, которые не смогут найти новые посты. Это может иметь нокдаунный эффект. Однако эти наблюдения проводились в регионах с относительно здоровой популяцией.

Ученые планируют изучать поведение животных в отдаленных экосистемах океана. Также они считают, что эта работа поможет выявить другие виды участников этого взаимодействия. Не исключают и другие интригующие поведения с последствиями сохранения.

Напомним, ранее Фокус писал о массовом исчезновении крабов на побережьях Аляски.