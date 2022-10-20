Унікальна косметологічна процедура. Тунець використовує акул як скраб

Спосіб взаємодії різних тварин може вплинути на майбутнє океану.

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Нове дослідження в PLOS One вказує на те, що риби, які живуть у відкритому океані, такі як тунець, використовують акул із цікавою метою. Вони труться об них, використовуючи їх як скраб.

Такі дії, ймовірно, мають на меті видалення паразитів, відлущування мертвої шкіри або інших подразників. Цей вид є власником різноманітного масиву паразитів, але середовище надало мало можливостей для їх видалення, пише Science Alert.

У ході дослідження зафіксували взаємодії в 3-х океанах: Індійському, Тихому й Атлантичному. З'ясували, що риби вважали за краще шкрябатися на акулах. Впливав також їхній розмір. Зокрема, дрібні риби рідше скрабувалися, можливо, через ризик стати здобиччю. Всі види більше дряпають голову та боки. Ці ділянки були більше вражені паразитами: очі, зябра, ніздрі тощо.

Також учені з'ясували, що взаємодія з акулами буває різною. Наприклад, тунець мав дуже організований вигляд — намагався притиснутися до акули у своєрідній черзі. Натомість райдужна макрель була неспокійною та підпливала хаотично. Але всі хотіли потрапити ближче до шкіри акули, що складається з дермальних зубів.

Висновок зробили після аналізу тисячі годин відео з підводних камер. Зібрані дані були потрібні визначення тенденцій чисельності популяції. Але під час перегляду побачили тунця, який наближався до хвоста шовкової акули та залишався там деякий час. Поступово змогли виявити такі ж взаємодії в інших видів риб.

Учені також кажуть, що така інтеракція в океані є надзвичайно важливою. Поки що мало прямих спостережень за поведінкою тварин. Але такі взаємодії дуже корисні. Здоровіші тварини частіше розмножуються та передають свої гени наступним поколінням. Так можливо й у цьому випадку.

Водночас дослідники б'ють на сполох через скорочення популяцій акул. Їхнє зникнення чимало нашкодить рибам, які не зможуть знайти нові пости. Це може мати ефект нокдауну. Однак ці спостереження проводили в регіонах із відносно здоровою популяцією.

Учені планують вивчати поведінку тварин у віддалених екосистемах океану. Також вони вважають, що ця робота допоможе виявити інші види учасників цієї взаємодії. Не виключають іншу поведінку, що інтригує, з наслідками збереження.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про масове зникнення крабів на узбережжях Аляски.