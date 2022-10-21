Будто квантовый компьютер. Ученые выяснили, как работает человеческий мозг

С помощью уникального МРТ исследователи обнаружили электрофизиологические потенциалы.

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Новое исследование, опубликованное в Journal of Physics Communications, может изменить представление о Homo Sapiens. Команда ученых из Дублинского колледжа Тринити предположила, что наш мозг может использовать квантовые вычисления.

Пока еще нужно тщательно изучить вопрос. Если открытие подтвердят, оно сможет объяснить, почему наш мозг до сих пор превосходит суперкомпьютеры в некоторых аспектах, — пишет Futurism.

Такие выводы ученых основываются на идее квантовой запутанности. Это явление, при котором квантовое состояние двух или более объектов должно описываться во взаимосвязи друг с другом, даже если отдельные объекты разнесены в пространстве.

"Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации, с помощью которой вы берете известные квантовые системы, взаимодействующие с неизвестной системой", — сказал Кристиан Керскенс, соавтор исследования и ведущий физик Института неврологии Тринити-колледжа.

Во время этого эксперимента ирландские ученые смогли зафиксировать электрофизиологические потенциалы, которые могут вызвать, например, сердцебиение. "Известной системой" в этом случае стали протонные обороты воды в нашем мозгу.

После этого с помощью специальной формы МРТ изображения обнаружили определенный тип электрического сигнала мозга. Это был вызванный потенциал сердцебиения. Его нельзя обнаружить во время обычного МРТ. Свои достижения ученые объяснили квантовой запутанностью во вращениях протонов в мозге.

Если запутанность – единственно возможное объяснение, то это указывает на то, что мозговые процессы должны взаимодействовать с ядерными вращениями, опосредуя запутанность между ними. Это ведет к выводу, что именно эти функции мозга квантовые.

Однако еще многое предстоит доказать. Исследование было сделано с точки зрения квантовой физики. В то же время оно обладает большим потенциалом и может помочь понять лучше человеческий мозг.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальном открытии учеными в лаборатории. В частности, удалось вырастить "зомби", которые должны помочь в лечении рака.