Наче квантовий комп'ютер. Учені з'ясували, як працює людський мозок

За допомогою унікального МРТ дослідники виявили електрофізіологічні потенціали.

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Нове дослідження, опубліковане в Journal of Physics Communications, може змінити уявлення про Homo Sapiens. Команда вчених із Дублінського коледжу Триніті припустила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення.

Поки що потрібно ретельно вивчити питання. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах, пише Futurism.

Такі висновки вчених ґрунтуються на ідеї квантової заплутаності. Це явище, у якому квантовий стан двох чи більше об'єктів має описуватися у взаємозв'язку одне з одним, навіть якщо окремі об'єкти рознесені в просторі.

"Ми адаптували ідею, розроблену для експериментів, щоб довести існування квантової гравітації, за допомогою якої ви берете відомі квантові системи, які взаємодіють із невідомою системою", — сказав Крістіан Керскенс, співавтор дослідження та провідний фізик Інституту неврології Триніті-коледжу.

Під час цього експерименту ірландські вчені змогли зафіксувати електрофізіологічні потенціали, які можуть спричинити, наприклад, серцебиття. "Відомою системою" в цьому випадку стали протонні обороти води в нашому мозку.

Після цього за допомогою спеціальної форми МРТ зображення виявили певний тип електричного сигналу мозку. Це був спричинений потенціал серцебиття. Його не можна виявити під час звичайного МРТ. Свої досягнення вчені пояснили квантовою заплутаністю в обертаннях протонів у мозку.

Якщо заплутаність — єдине можливе пояснення, це вказує на те, що мозкові процеси повинні взаємодіяти з ядерними обертаннями, опосередковуючи заплутаність між ними. Це веде до висновку, що ці функції мозку квантові.

Однак ще багато треба довести. Дослідження було зроблено з погляду квантової фізики. Водночас воно має великий потенціал і може допомогти зрозуміти краще людський мозок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальне відкриття вченими в лабораторії. Зокрема, вдалося виростити "зомбі", які мають допомогти в лікуванні раку.