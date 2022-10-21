Структура мозга взрослого человека не постоянна: ученые научились ее менять всего за 6 недель

В ходе исследований ученые обнаружили, что лечение депрессии способно увеличивать связность человеческого мозга.

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Человеческий мозг по-прежнему остается загадкой для ученого сообщества. С каждым новым исследованием нейробиологи все больше узнают о том, как устроен и как работает наш мозг. Новое исследование разрушило старые представления о том, что структура взрослого человека жесткая и не способна к быстрым изменениям, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании группа ученых из Университета Мюнстера в Германии в ходе исследований обнаружила, что стационарное лечение депрессии способно привести к увеличению связности мозга.

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Работа ученых была представлена на Конгрессе колледжа нейропсихофармакологии в Вене. Исследование представил ведущий автор, профессор Джонатан Реппл. Они с командой обнаружили, что существует возможность улучшить структуру мозга в течение достаточно короткого времени — потребовалось всего 6 недель. Более того, ученые обнаружили, что если лечение приводит к связности мозга, оно также эффективно и в борьбе с симптомами депрессии.

[ + – ] График, показывающий увеличение количества связей до и после лечения Фото: Jonathan Repple

В общей сложности в исследовании приняли участие более 150 пациентов, у 109 из них наблюдались серьезные депрессии, а 55 были совершенно здоровы. В начале исследования ученые просканировали мозг реципиентов с депрессивными расстройствами, а зачем подвергли их разным типам лечения. Некоторые из них подверглись электросудорожной терапии, другие — психологической или лекарственной. Для лечения четвертой группы использовали все методы в комплексе. После лечения ученые вновь просканировали мозг реципиентов.

Оказалось, что лечение изменило инфраструктуру мозга — у пациентов наблюдалось большее количество связей, чем до лечения. На проведение опыта ушло всего 6 недель.

Ученые считают, что их исследование может стать фундаментом для понимания, как работает человеческий мозг — оказывается, он обладает большей гибкостью и адаптивностью в течение всей жизни, чем предполагали ученые.

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