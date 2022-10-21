Структура мозку дорослої людини не постійна: вчені навчилися її міняти лише за 6 тижнів

Під час досліджень вчені виявили, що лікування депресії здатне збільшувати зв'язність людського мозку.

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Людський мозок, як і раніше, залишається загадкою для вченого співтовариства. З кожним новим дослідженням нейробіологи дедалі більше дізнаються у тому, як влаштований і як працює наш мозок. Нове дослідження зруйнувало старі уявлення про те, що структура дорослої людини жорстка і не здатна до швидких змін, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні група вчених з Університету Мюнстера в Німеччині під час досліджень виявила, що стаціонарне лікування депресії здатне призвести до збільшення зв'язності мозку.

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Робота вчених представлена на Конгресі коледжу нейропсихофармакології у Відні. Дослідження презентував провідний автор, професор Джонатан Реппл. Вони з командою виявили, що існує можливість покращити структуру мозку протягом досить короткого часу — знадобилося лише 6 тижнів. Щобільше, вчені виявили, що якщо лікування призводить до зв'язності мозку, воно також є ефективним і у боротьбі з симптомами депресії.

[ + – ] Графік, що показує збільшення кількості зв'язків до та після лікування Фото: связи в мозге

Загалом у дослідженні взяли участь понад 150 пацієнтів, у 109 з них спостерігалися серйозні депресії, а 55 були цілком здорові. На початку дослідження вчені просканували мозок реципієнтів з депресивними розладами, а навіщо їх різними типами лікування. Деякі їх зазнали електросудомної терапії, інші — психологічної чи лікарської. Для лікування четвертої групи використовували усі методи у комплексі. Після лікування вчені знову просканували мозок реципієнтів.

Виявилося, що лікування змінило інфраструктуру мозку — пацієнти мали більше зв'язків, ніж до лікування. На проведення досвіду пішло лише 6 тижнів.

Вчені вважають, що їх дослідження може стати фундаментом для розуміння, як працює людський мозок — виявляється, він має більшу гнучкість і адаптивність протягом усього життя, ніж припускали вчені.

Раніше Фокус писав про те, що людський мозок працює як квантовий комп'ютер.