Сгорающее время. Как работали давние часы на ладане

Определить время суток можно было даже по запаху.

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Раньше узнать, какой час было не так легко, как посмотреть на смартфон. В античные времена люди изготовляли разные часы. Их делали из песка, камня, колес – и это далеко не весь перечень материалов.

Одни из часов вспоминают не так часто. Они были распространен в Китае во времена правления династии Цинь. И это часы с ладаном, которые были настолько сложными, сколь и точными, — пишет Ancient Origins.

Их проецировали как маленькие лабиринты. Это было необходимо, чтобы они горели весь день. Хотя они помещались в ладонь, крохотные резьбы поражали. Часы изготовляли из огнестойких материалов, поэтому их не мог выжечь жар пламени. Каждый из них имел несколько лотков. На нижнем были крохотная лопата и демпфер. Выше был пепел, раскладывавшийся вдоль дорожки благовония. Каждый трафарет был сделан таким образом, чтобы гореть в течение конкретных сезонов.

В общем, процесс выглядел так:

Первоначально пользователи часов использовали демпфер для сглаживания пепла в среднем слое;

Когда слой становился ровным, выбирали трафарет в соответствии с временем года;

Затем трафарет помещали на поверхность плоского слоя пепла, а узор вырезали с помощью острого конца лопаты;

После того, как форма была вырезана, можно было добавлять ладан и зажигать.

Кроме того, кружевная крышка часов помогала предотвращать быстрое выгорание. Но даже если это произошло, было достаточно легко определить связь между временем суток и местом, которое выгорело на часах.

С годами возникали новейшие варианты. От традиционных лабиринтных часов некоторые переходили на более новые с дымоходом через верхнюю крышку. В разное время суток дым выходил в разные дымоходы. А кое-кто использовал разные типы запаха, поэтому мог сказать какой час, просто нюхая часы.

[ + – ] Древний будильник Фото: wikipedia

Стоит отметить, что для будильников ранее использовали этот тип часов. Во всем тоже помогал огонь, которым создавали своеобразную сигнализацию. Элементарным примером являлся металлический шаровой будильник. Шарики навешивали на тонкие нитки к часам с ладаном. Как только они выгорали, все падало в чашу внизу, создавая шум. Гигантские версии такого механизма производили даже для императоров. Такие часы отличались роскошными трафаретами.

Этому изобретению человечества уже более 1300 лет. И историки все еще восхищаются ими из-за долговременной точности.

Напомним, ранее Фокус писал о новой каменной скульптуре возрастом в тысячи лет, найденной фермером в Кыргызстане.