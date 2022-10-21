Кунг-фу белка и антилопа с крыльями. Самые нелепые фото дикой природы 2022

Объявлены финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards. Отвлекитесь на минуту от дел и улыбнитесь, заряд серотонина на день гарантирован.

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Премия Comedy Wildlife Photography Awards была учреждена в 2015 году профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томм Салламом. С тех пор пользователи из разных уголков мира ждут оглашения финалистов конкурса, чтобы зарядиться позитивом на весь день, пишут IFL Science.

В этом году в конкурсе приняли участие тысячи фотографов со всего мира. Жюри конкурса просмотрело заявки и отобрало 40 самых смешных и нелепых фотографий дикой природы. Среди финалистов этого года прыгающая кунг-фу белка, обиженные пингвины, антилопа с крыльями, словно пегас, и сокрушающий удар кенгуру.

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[ + – ] Пегас, летающая лошадь Фото: Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам учредили конкурс, чтобы привлечь внимание общественности к более светлой стороне фотографий дикой природы и поспособствовать ее сохранению.

По словам Тома Саллама, сегодня в мире происходит так много всего, что небольшая доза серотонина и веселья никому не повредит. По мнению основателя конкурса, в этом году участники конкурса отлично справились со своей задачей — жюри было из чего выбирать лучшие снимки.

[ + – ] Отдых обезьян Фото: Federica Vinci/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

К слову, пользователи также могут принять участие в голосовании, один из финалистов получит приз зрительских симпатий Affinity Photo. Проголосовать за лучшее фото можно до 27 ноября здесь.

Победителей конкурса объявят 8 декабря. Главным призом в этом году станет недельная сафари-поездка в Масаи-Мара в Кении.

[ + – ] Ссора пингвинов Фото: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

[ + – ] Прыжок кенгуру Фото: Michael Eastwell/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

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