Кунгфу білка та антилопа з крилами. Найбезглуздіші фото дикої природи 2022

Оголошено фіналістів конкурсу Comedy Wildlife Photo Awards. Відверніться на хвилину від справ та посміхніться, заряд серотоніну на день гарантовано.

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Премію Comedy Wildlife Photography Awards заснували у 2015 році професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс та Том Саллам. Відтоді користувачі з різних куточків світу чекають на оголошення фіналістів конкурсу, щоб зарядитися позитивом на весь день, пишуть IFL Science.

Цього року у конкурсі взяли участь тисячі фотографів з усього світу. Журі конкурсу переглянуло заявки та відібрало 40 найсмішніших та безглуздіших фотографій дикої природи. Серед фіналістів цього року стрибок білки кунгфу, скривджені пінгвіни, антилопа з крилами, наче пегас, і руйнівний удар кенгуру.

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[ + – ] Пегас, летючий кінь Фото: антилопа

Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам заснували конкурс, щоб привернути увагу громадськості до світлішого боку фотографій дикої природи та сприяти її збереженню.

За словами Тома Саллама, сьогодні у світі відбувається так багато всього, що невелика доза серотоніну та веселощів нікому не зашкодить. На думку засновника конкурсу, цього року учасники конкурсу чудово впоралися зі своїм завданням — журі було з чого вибирати найкращі знімки.

[ + – ] Відпочинок мавп Фото: обезьяна

До речі, користувачі також можуть взяти участь у голосуванні, один із фіналістів отримає приз симпатій глядачів Affinity Photo. Проголосувати за найкраще фото можна до 27 листопада тут.

Переможців конкурсу оголосять 8 грудня. Головним призом цього року стане тижнева сафарі-поїздка до Масаї-Мари у Кенії.

[ + – ] Сварка пінгвінів Фото: пингвины

[ + – ] Стрибок кенгуру Фото: кенгуру

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